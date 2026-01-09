Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН
Київ • УНН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив жаль з приводу рішення США вийти з десятків організацій ООН. Більшість із 31 організації фінансуються з регулярного бюджету, при цьому ООН наразі не отримувала офіційних повідомлень від Вашингтона.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шкодує з приводу рішення США вийти з десятків організацій ООН. Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
За його словами, більшість з 31 організації ООН, які є у списку США, фінансуються із регулярного бюджету організації, при цьому ООН не отримувала жодного офіційного повідомлення від адміністрації Трампа, а у списку США є деякі організації, вихід з яких вимагатиме надсилання офіційних листів.
Усі організації ООН продовжуватимуть виконувати свої мандати, надані державами-членами. Організація Об'єднаних Націй несе відповідальність перед тими, хто залежить від нас
Він додав, що внески до регулярного бюджету ООН та бюджету миротворчих операцій, затверджені Генеральною Асамблеєю, є юридичним зобов'язанням згідно зі Статутом ООН для всіх держав-членів, включаючи Сполучені Штати.
Довідково
Регулярний бюджет ООН, який на 2026 рік становить 3,45 млрд доларів, включає політичну, гуманітарну, економічну, соціальну діяльність, роботу щодо роззброєння та роботу в галузі комунікацій.
Внески до більшості агентств, фондів та програм ООН, таких як Світова продовольча програма та дитяча організація ЮНІСЕФ, є добровільними.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про вихід з десятків міжнародних організацій, включаючи Агентство ООН з питань народонаселення та Договір ООН, який встановлює міжнародні переговори щодо клімату, на тлі того, як США ще більше відступають від глобальної співпраці.
