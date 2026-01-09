$42.720.15
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив жаль з приводу рішення США вийти з десятків організацій ООН. Більшість із 31 організації фінансуються з регулярного бюджету, при цьому ООН наразі не отримувала офіційних повідомлень від Вашингтона.

Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шкодує з приводу рішення США вийти з десятків організацій ООН. Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За його словами, більшість з 31 організації ООН, які є у списку США, фінансуються із регулярного бюджету організації, при цьому ООН не отримувала жодного офіційного повідомлення від адміністрації Трампа, а у списку США є деякі організації, вихід з яких вимагатиме надсилання офіційних листів.

Усі організації ООН продовжуватимуть виконувати свої мандати, надані державами-членами. Організація Об'єднаних Націй несе відповідальність перед тими, хто залежить від нас

- сказав речник.

Він додав, що внески до регулярного бюджету ООН та бюджету миротворчих операцій, затверджені Генеральною Асамблеєю, є юридичним зобов'язанням згідно зі Статутом ООН для всіх держав-членів, включаючи Сполучені Штати.

Довідково

Регулярний бюджет ООН, який на 2026 рік становить 3,45 млрд доларів, включає політичну, гуманітарну, економічну, соціальну діяльність, роботу щодо роззброєння та роботу в галузі комунікацій.

Внески до більшості агентств, фондів та програм ООН, таких як Світова продовольча програма та дитяча організація ЮНІСЕФ, є добровільними.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про вихід з десятків міжнародних організацій, включаючи Агентство ООН з питань народонаселення та Договір ООН, який встановлює міжнародні переговори щодо клімату, на тлі того, як США ще більше відступають від глобальної співпраці.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки