ООН скоротила бюджет наступного року на 7% через фінансову кризу

Організація Об’єднаних Націй схвалила скорочення свого бюджету на 7% порівняно з минулим роком на тлі фінансової кризи, спричиненої, зокрема, відмовою США сплачувати свої борги. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за прийняття операційного бюджету на 2026 рік у розмірі 3,45 млрд доларів, що менше за цьогорічний бюджет у 3,72 млрд доларів, для фінансування адміністративної та операційної діяльності.

Скорочення, яке передбачає також скорочення 2 900 посад, відбувається в рамках спроб ООН економити деінде. Раніше цього місяця організація повідомила, що більше не надаватиме паперові рушники у туалетах своєї світової штаб-квартири в Нью-Йорку.

"Ліквідність залишається нестійкою, і ця проблема триватиме незалежно від остаточного бюджету, затвердженого Генеральною Асамблеєю, через неприйнятний обсяг заборгованості", — зазначив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на початку місяця у власній пропозиції щодо переглянутого бюджету на наступний рік. Затверджений бюджет на близько 200 млн доларів більший за той, що пропонував очільник ООН.

Гутерреш, який кілька місяців працював над планом фінансового виживання ООН, пропонував скоротити бюджет на 577 млн доларів і скоротити 18% робочих місць. Він пояснив необхідність таких заходів заборгованістю минулих років, переважно яку винні США.

Зазвичай США сплачують 22% регулярного бюджету ООН, але адміністрація Трампа не заплатила рахунок за 2025 рік у розмірі 826 млн доларів і досі винна близько 660 млн доларів заборгованості. У понеділок США пообіцяли виділити 2 млрд доларів гуманітарному підрозділу організації.

Президент Дональд Трамп звинувачував ООН у марнотратстві коштів платників податків, а посадовці США під час його другого терміну намагалися повернути організацію "до основ".

Регулярний бюджет ООН становить лише частину загальних витрат її афілійованих організацій. Такі агентства, як UNICEF та UNESCO, також стикаються з фінансовими проблемами і планують масштабні скорочення.

