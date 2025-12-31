ООН скоротила бюджет наступного року на 7% через фінансову кризу

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 20 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 44 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 5628 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 11364 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 23972 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 56747 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 40088 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34047 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 31907 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21713 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
87%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 24463 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 17936 перегляди
Україна встановила рекорд ударів по енергетичній інфраструктурі рф у грудні 2025 року - Bloomberg31 грудня, 02:15 • 4256 перегляди
У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗVideo31 грудня, 03:24 • 3750 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 10823 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 47124 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 50113 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 45337 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 72412 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 70039 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 15485 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 56753 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 26775 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 38261 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 51587 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

ООН скоротила бюджет наступного року на 7% через фінансову кризу

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Організація Об'єднаних Націй схвалила скорочення бюджету на 7% до 3,45 млрд доларів на 2026 рік, що на 270 млн доларів менше за поточний. Це рішення пов'язане з фінансовою кризою, спричиненою заборгованістю США, та передбачає скорочення 2900 посад.

ООН скоротила бюджет наступного року на 7% через фінансову кризу

Організація Об’єднаних Націй схвалила скорочення свого бюджету на 7% порівняно з минулим роком на тлі фінансової кризи, спричиненої, зокрема, відмовою США сплачувати свої борги. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за прийняття операційного бюджету на 2026 рік у розмірі 3,45 млрд доларів, що менше за цьогорічний бюджет у 3,72 млрд доларів, для фінансування адміністративної та операційної діяльності.

Скорочення, яке передбачає також скорочення 2 900 посад, відбувається в рамках спроб ООН економити деінде. Раніше цього місяця організація повідомила, що більше не надаватиме паперові рушники у туалетах своєї світової штаб-квартири в Нью-Йорку.

"Ліквідність залишається нестійкою, і ця проблема триватиме незалежно від остаточного бюджету, затвердженого Генеральною Асамблеєю, через неприйнятний обсяг заборгованості", — зазначив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на початку місяця у власній пропозиції щодо переглянутого бюджету на наступний рік. Затверджений бюджет на близько 200 млн доларів більший за той, що пропонував очільник ООН.

Гутерреш, який кілька місяців працював над планом фінансового виживання ООН, пропонував скоротити бюджет на 577 млн доларів і скоротити 18% робочих місць. Він пояснив необхідність таких заходів заборгованістю минулих років, переважно яку винні США.

Трамп звинуватив ООН у бездіяльності щодо російсько-української війни28.12.25, 23:53 • 24898 переглядiв

Зазвичай США сплачують 22% регулярного бюджету ООН, але адміністрація Трампа не заплатила рахунок за 2025 рік у розмірі 826 млн доларів і досі винна близько 660 млн доларів заборгованості. У понеділок США пообіцяли виділити 2 млрд доларів гуманітарному підрозділу організації.

Президент Дональд Трамп звинувачував ООН у марнотратстві коштів платників податків, а посадовці США під час його другого терміну намагалися повернути організацію "до основ".

Регулярний бюджет ООН становить лише частину загальних витрат її афілійованих організацій. Такі агентства, як UNICEF та UNESCO, також стикаються з фінансовими проблемами і планують масштабні скорочення.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини на ТОТ України19.12.25, 01:49 • 4565 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Державний бюджет
Вибори в США
Генеральна Асамблея ООН
благодійність
ЮНЕСКО
Антоніу Гутерреш
Bloomberg
ЮНІСЕФ
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки