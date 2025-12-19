Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини на ТОТ України

$42.340.15
49.630.04
ukenru
23:33 • 312 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
22:55 • 1562 перегляди
Трамп планує підписати оборонний бюджет США з домопогою Україні
22:09 • 2490 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
17:59 • 11653 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 19975 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 26395 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 21483 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 20018 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 26085 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 35603 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.3м/с
90%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 19035 перегляди
Траса Одеса-Рені перекрита в обох напрямках після атак рф18 грудня, 16:13 • 4772 перегляди
Ворожий безпілотник атакував авто на мосту в Одеському районі: загинула жінка, троє дітей госпіталізовані18 грудня, 16:38 • 3712 перегляди
Окупанти намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одещини - “Флеш” 18 грудня, 17:40 • 4068 перегляди
Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви18:26 • 6278 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 26396 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 19050 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 35604 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 33691 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 61757 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Беньямін Нетаньягу
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Одеська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 33693 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 29107 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 28272 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 35030 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 40323 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Залізний купол

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини на ТОТ України

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом та Севастополем. За документ проголосували 79 країн, 16 були проти, а 73 утрималися.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини на ТОТ України

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Про це інформує УНН з посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Я вітаю ухвалення оновленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих Росією територіях України, включно з Кримом та Севастополем

- йдеться у дописі.

За словами Сибіги, Україна ініціює ухвалення цієї резолюції щорічно з 2016 року.

Резолюція посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та норм гуманітарного права та наголошує на необхідності притягнення винних до відповідальності. Ми вдячні всім 79 державам-членам ООН за їх принципову підтримку

- написав Сибіга у соцмережі Х.

За цей документ проголосували 79 країн, проти – 16, утрималися – 73. Зокрема, противниками цієї резолюції стали: Росія, Білорусь, Південна Корея, Китай, Іран, Буркіна-Фасо, Еритрея, Судан, Малі, Зімбабве, Бурунді, ЦАР, Конго, Екваторіальна Гвінея, Куба, Нікарагуа.

Документ рішуче засуджує агресію Росії, підтверджує суверенітет та територіальну цілісність України та вимагає негайного припинення війни і виведення російських військ.

Нагадаємо

Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію щодо мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи. Документ вказує на тривалі серйозні наслідки аварії на ЧАЕС та закликає світ допомогти Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури АЕС.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає рф "негайно та безпечно" повернути українських дітей04.12.25, 00:34 • 8644 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Енергоатом
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Білорусь
Андрій Сибіга
Республіка Конго
Куба
Малі
Центральноафриканська Республіка
Південна Корея
Крим
Китай
Україна
Севастополь
Судан
Іран