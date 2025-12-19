Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека на ВОТ Украины

$42.340.15
23:33 • 450 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
22:55 • 1894 просмотра
Трамп планирует подписать оборонный бюджет США с помощью Украине
22:09 • 2784 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 11823 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 20091 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 26512 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 21526 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 20037 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 26115 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 35689 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзивы
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал
Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф
Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы
Оккупанты пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области - "Флэш"
Более 200 граждан Индии стали наемниками в рядах армии РФ: Дели подтверждает массовые жертвы
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30 • 26512 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:29 • 35689 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 33777 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 61829 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека на ВОТ Украины

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым и Севастополь. За документ проголосовали 79 стран, 16 были против, а 73 воздержались.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека на ВОТ Украины

Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Андрея Сибиги в соцсети Х.

Я приветствую принятие обновленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека на временно оккупированных Россией территориях Украины, включая Крым и Севастополь

- говорится в сообщении.

По словам Сибиги, Украина инициирует принятие этой резолюции ежегодно с 2016 года.

Резолюция усиливает международный мониторинг серьезных нарушений прав человека и норм гуманитарного права и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности. Мы благодарны всем 79 государствам-членам ООН за их принципиальную поддержку

- написал Сибига в соцсети Х.

За этот документ проголосовали 79 стран, против – 16, воздержались – 73. В частности, противниками этой резолюции стали: Россия, Беларусь, Южная Корея, Китай, Иран, Буркина-Фасо, Эритрея, Судан, Мали, Зимбабве, Бурунди, ЦАР, Конго, Экваториальная Гвинея, Куба, Никарагуа.

Документ решительно осуждает агрессию России, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины и требует немедленного прекращения войны и вывода российских войск.

Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Документ указывает на длительные серьезные последствия аварии на ЧАЭС и призывает мир помочь Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры АЭС.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ "немедленно и безопасно" вернуть украинских детей04.12.25, 00:34 • 8644 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Энергоатом
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН
Беларусь
Андрей Сибига
Республика Конго
Куба
Мали
Центральноафриканская Республика
Южная Корея
Крым
Китай
Украина
Севастополь
Судан
Иран