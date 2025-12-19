Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека на ВОТ Украины
Киев • УНН
Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым и Севастополь. За документ проголосовали 79 стран, 16 были против, а 73 воздержались.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Андрея Сибиги в соцсети Х.
Я приветствую принятие обновленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека на временно оккупированных Россией территориях Украины, включая Крым и Севастополь
По словам Сибиги, Украина инициирует принятие этой резолюции ежегодно с 2016 года.
Резолюция усиливает международный мониторинг серьезных нарушений прав человека и норм гуманитарного права и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности. Мы благодарны всем 79 государствам-членам ООН за их принципиальную поддержку
За этот документ проголосовали 79 стран, против – 16, воздержались – 73. В частности, противниками этой резолюции стали: Россия, Беларусь, Южная Корея, Китай, Иран, Буркина-Фасо, Эритрея, Судан, Мали, Зимбабве, Бурунди, ЦАР, Конго, Экваториальная Гвинея, Куба, Никарагуа.
Документ решительно осуждает агрессию России, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины и требует немедленного прекращения войны и вывода российских войск.
Напомним
Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Документ указывает на длительные серьезные последствия аварии на ЧАЭС и призывает мир помочь Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры АЭС.
