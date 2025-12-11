$42.180.11
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 14291 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 18770 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 21068 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 19977 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 19898 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 23899 перегляди
"Справа Odrex" на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 20233 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19758 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 29191 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію щодо мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи. Документ вказує на тривалі серйозні наслідки аварії на ЧАЕС та закликає світ допомогти Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури АЕС.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила ініційовану Україною та групою держав резолюцію під назвою "Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи". Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію події.

Деталі

За підтримку документа проголосували представники 97 країн, "проти" – 8, утрималися – 39. Зокрема, проти резолюції проголосували представники росії, білорусі, Китаю, Північної Кореї, Нікарагуа, Нігера та США.

Документ вказує на тривалі серйозні наслідки аварії на ЧАЕС, потреби постраждалих громад і територій та наголошує на важливій ролі ООН, зокрема Програми розвитку в коротко- та довгостроковому відновленні постраждалих територій.

Автори резолюції наголошують на "серйозній стурбованості" у зв’язку з пошкодженням 14 лютого 2025 року нового безпечного конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС унаслідок атаки російського дрона, що "поставило під загрозу десятиліття міжнародного прогресу в забезпеченні безпеки об’єкта".

Також Генасамблея постановила провести спеціальне засідання 24 квітня 2026 року, присвячене 40-й річниці трагедії, та закликала світ допомогти Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури АЕС.

Нагадаємо

За оцінкою МАГАТЕ, новий безпечний конфайнмент на Чорнобильській атомній електростанції, пошкоджений під час удару безпілотника у лютому, втратив основні функції безпеки.

Атака дрона рф на ЧАЕС: закордонні партнери координують зусилля з відновлення Арки НБК03.12.25, 12:49 • 3131 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Генеральна Асамблея ООН
Міжнародне агентство з атомної енергії
Організація Об'єднаних Націй
Україна