Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США
Київ • УНН
Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію щодо мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи. Документ вказує на тривалі серйозні наслідки аварії на ЧАЕС та закликає світ допомогти Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури АЕС.
Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила ініційовану Україною та групою держав резолюцію під назвою "Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи". Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію події.
Деталі
За підтримку документа проголосували представники 97 країн, "проти" – 8, утрималися – 39. Зокрема, проти резолюції проголосували представники росії, білорусі, Китаю, Північної Кореї, Нікарагуа, Нігера та США.
Документ вказує на тривалі серйозні наслідки аварії на ЧАЕС, потреби постраждалих громад і територій та наголошує на важливій ролі ООН, зокрема Програми розвитку в коротко- та довгостроковому відновленні постраждалих територій.
Автори резолюції наголошують на "серйозній стурбованості" у зв’язку з пошкодженням 14 лютого 2025 року нового безпечного конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС унаслідок атаки російського дрона, що "поставило під загрозу десятиліття міжнародного прогресу в забезпеченні безпеки об’єкта".
Також Генасамблея постановила провести спеціальне засідання 24 квітня 2026 року, присвячене 40-й річниці трагедії, та закликала світ допомогти Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури АЕС.
Нагадаємо
За оцінкою МАГАТЕ, новий безпечний конфайнмент на Чорнобильській атомній електростанції, пошкоджений під час удару безпілотника у лютому, втратив основні функції безпеки.
