Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця
Київ • УНН
В ніч на 31 грудня ворог атакував дронами Київську область. У Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх, у Києві прогриміли вибухи.
В ніч на середу, 31 грудня, ворог атакував дронами Київську область. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
У ньому вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх. Повідомлень про поранених серед жителів не надходило. Ворожа атака ворога продовжується. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких
Тим часом місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Києві.
Нагадаємо
У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві.
