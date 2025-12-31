Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця

В ніч на середу, 31 грудня, ворог атакував дронами Київську область. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

За його словами, внаслідок атаки у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

У ньому вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх. Повідомлень про поранених серед жителів не надходило. Ворожа атака ворога продовжується. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких