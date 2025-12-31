$42.220.15
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 22550 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 21387 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 19519 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 20576 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 17219 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 16372 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 22672 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 32522 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22043 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Публікації
Ексклюзиви
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця

Київ • УНН

 • 36 перегляди

В ніч на 31 грудня ворог атакував дронами Київську область. У Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх, у Києві прогриміли вибухи.

Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця

В ніч на середу, 31 грудня, ворог атакував дронами Київську область. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

У ньому вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх. Повідомлень про поранених серед жителів не надходило. Ворожа атака ворога продовжується. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких

- закликав Калашник.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Києві.

Нагадаємо

У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві.

Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць та ще двоє правоохоронців постраждали11.12.25, 19:26 • 7646 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиївКиївська область
Війна в Україні
Київська область
Україна
Біла Церква
Київ