Обстріли рф Києва і області 27 грудня: поліція показала перші хвилини після ударів
Київ • УНН
Правоохоронці оприлюднили кадри перших хвилин після російських обстрілів Київщини 27 грудня, допомагаючи людям покинути пошкоджені помешкання та супроводжуючи їх до укриттів. Серед постраждалих були літні люди та діти, кількість яких зросла до 32 осіб.
Правоохоронці показали кадри перших хвилин після російських обстрілів Київщини 27 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Поліцейські допомагали людям залишити пошкоджені помешкання, а також супроводжували їх до укриттів і безпечних місць.
Серед постраждалих були літні люди і люди з дітьми - їх можна побачити на кадрах.
Нагадаємо
У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві. Кількість постраждалих зросла до 32 людей.
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що внаслідок нічного обстрілу Києва 27 грудня пошкоджено понад 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі з епіцентру удару врятували майже 70 літніх людей.
В.о. міністра енергетики України Артем Некрасов повідомляв, що у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.
Згодом віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба заявив, що внаслідок атак понад 40% жителів Києва залишились без опалення.