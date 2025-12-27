Обстріли рф Києва і області 27 грудня: поліція показала перші хвилини після ударів

$41.930.00
49.430.00
ukenru
20:03 • 1366 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 3874 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 9624 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 11270 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 13144 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15119 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36338 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37021 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 92598 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48438 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Популярнi новини
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto27 грудня, 11:05 • 17645 перегляди
У Києві відновили рух поїздів по всій "червоній" лінії метро - КМДА27 грудня, 12:50 • 8712 перегляди
Правоохоронці не проводять обшуки у нардепа Корявченкова - НАБУ27 грудня, 12:58 • 6926 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула27 грудня, 13:13 • 13963 перегляди
Чоловік помер у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині: деталі27 грудня, 13:39 • 9612 перегляди
Публікації
"Фарма-гейт" : Нацполіція розслідує масштабну схему завищення цін на ліки компанією "Дарниця"20:41 • 15169 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 45989 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 92598 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 39881 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 69317 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 16682 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 45990 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 19639 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 19045 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 20627 перегляди
Обстріли рф Києва і області 27 грудня: поліція показала перші хвилини після ударів

Київ • УНН

 • 2728 перегляди

Правоохоронці оприлюднили кадри перших хвилин після російських обстрілів Київщини 27 грудня, допомагаючи людям покинути пошкоджені помешкання та супроводжуючи їх до укриттів. Серед постраждалих були літні люди та діти, кількість яких зросла до 32 осіб.

Обстріли рф Києва і області 27 грудня: поліція показала перші хвилини після ударів
Фото: Національна поліція України

Правоохоронці показали кадри перших хвилин після російських обстрілів Київщини 27 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Поліцейські допомагали людям залишити пошкоджені помешкання, а також супроводжували їх до укриттів і безпечних місць.

Серед постраждалих були літні люди і люди з дітьми - їх можна побачити на кадрах.

Нагадаємо

У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві. Кількість постраждалих зросла до 32 людей.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що внаслідок нічного обстрілу Києва 27 грудня пошкоджено понад 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі з епіцентру удару врятували майже 70 літніх людей.

В.о. міністра енергетики України Артем Некрасов повідомляв, що у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.

Згодом віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба заявив, що внаслідок атак понад 40% жителів Києва залишились без опалення.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Національна поліція України
Київська область
Міністерство внутрішніх справ України
Україна
Київ