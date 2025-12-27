Обстрелы рф Киева и области 27 декабря: полиция показала первые минуты после ударов
Киев • УНН
Правоохранители обнародовали кадры первых минут после российских обстрелов Киевской области 27 декабря, помогая людям покинуть поврежденные помещения и сопровождая их в укрытия. Среди пострадавших были пожилые люди и дети, количество которых возросло до 32 человек.
Правоохранители показали кадры первых минут после российских обстрелов Киевской области 27 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Полицейские помогали людям покинуть поврежденные помещения, а также сопровождали их в укрытия и безопасные места.
Среди пострадавших были пожилые люди и люди с детьми - их можно увидеть на кадрах.
Напомним
В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве. Число пострадавших возросло до 32 человек.
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате ночного обстрела Киева 27 декабря повреждено более 10 жилых многоэтажек, частные дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей.
И.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщал, что в Киеве и Киевской области было обесточено более 500 тысяч потребителей.
Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в результате атак более 40% жителей Киева остались без отопления.