У Києві пошкоджень зазнали більше 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура - МВС
Київ • УНН
Унаслідок нічного обстрілу у Києві пошкоджень зазнали більше ніж 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура. У Дарницькому районі з епіцентру удару врятували майже 70 літніх людей із пансіонату. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, передає УНН.
Деталі
На місцях влучань розгорнуто пункти обігріву, працюють слідчі та мобільні групи ДМС для допомоги постраждалим.
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки на Київ 27 грудня загинула одна людина, ще 30 постраждало.