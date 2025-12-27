У Києві пошкоджень зазнали більше 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура - МВС

$41.930.00
49.430.00
ukenru
15:21 • 2900 перегляди
"Фарма-гейт" : Нацполіція розслідує масштабну схему завищення цін на ліки компанією "Дарниця"
13:53 • 6334 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
13:13 • 9790 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
11:54 • 10796 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 28727 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 34444 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 80195 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 45974 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 47365 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 65262 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
93%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto27 грудня, 07:13 • 15720 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 13557 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго27 грудня, 08:11 • 13950 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер27 грудня, 08:50 • 14082 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto11:05 • 11300 перегляди
Публікації
"Фарма-гейт" : Нацполіція розслідує масштабну схему завищення цін на ліки компанією "Дарниця"15:21 • 2900 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 39824 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 80195 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 35475 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 65262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 13565 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 39824 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 17957 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 17469 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 19157 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

У Києві пошкоджень зазнали більше 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура - МВС

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено понад 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі з епіцентру удару врятували майже 70 літніх людей з пансіонату.

У Києві пошкоджень зазнали більше 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура - МВС
Фото: ДСНС України

Унаслідок нічного обстрілу у Києві пошкоджень зазнали більше ніж 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура. У Дарницькому районі з епіцентру удару врятували майже 70 літніх людей із пансіонату. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, передає УНН.

Деталі

В Києві пошкоджень зазнали більше ніж 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура. У Дарницькому районі з епіцентру удару врятували майже 70 літніх людей із пансіонату, а в Дніпровському - спецпідрозділ "Дельта" проводить складні висотні роботи з демонтажу аварійних конструкцій

 - йдеться в повідомленні.

На місцях влучань розгорнуто пункти обігріву, працюють слідчі та мобільні групи ДМС для допомоги постраждалим.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ 27 грудня загинула одна людина, ще 30 постраждало.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство внутрішніх справ України
Київ