В Киеве повреждены более 10 жилых многоэтажек, частные дома, гражданская инфраструктура - МВД

$41.930.00
49.430.00
ukenru
15:52 • 1544 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
15:21 • 5434 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
13:53 • 8102 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
11:54 • 11635 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 30186 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 34899 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 82153 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 46372 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 47772 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 65915 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.3м/с
91%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto27 декабря, 07:13 • 16345 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 14329 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго27 декабря, 08:11 • 14585 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр27 декабря, 08:50 • 14723 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto11:05 • 12243 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"15:21 • 5398 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 40728 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 82138 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 36104 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 65910 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 14381 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 40728 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 18170 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 17687 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 19355 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

В Киеве повреждены более 10 жилых многоэтажек, частные дома, гражданская инфраструктура - МВД

Киев • УНН

 • 958 просмотра

В результате ночного обстрела Киева повреждены более 10 жилых многоэтажек, частные дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей из пансионата.

В Киеве повреждены более 10 жилых многоэтажек, частные дома, гражданская инфраструктура - МВД
Фото: ГСЧС Украины

В результате ночного обстрела в Киеве повреждения получили более 10 жилых многоэтажек, частные дома, гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей из пансионата. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает УНН.

Подробности

В Киеве повреждения получили более 10 жилых многоэтажек, частные дома, гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей из пансионата, а в Днепровском - спецподразделение "Дельта" проводит сложные высотные работы по демонтажу аварийных конструкций

 - говорится в сообщении.

На местах попаданий развернуты пункты обогрева, работают следователи и мобильные группы ГМС для помощи пострадавшим.

Напомним

В результате российской атаки на Киев 27 декабря погиб один человек, еще 30 пострадали.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Военное положение
Война в Украине
Министерство внутренних дел Украины
Киев