В Киеве повреждены более 10 жилых многоэтажек, частные дома, гражданская инфраструктура - МВД
Киев • УНН
В результате ночного обстрела в Киеве повреждения получили более 10 жилых многоэтажек, частные дома, гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей из пансионата. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает УНН.
Подробности
В Киеве повреждения получили более 10 жилых многоэтажек, частные дома, гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей из пансионата, а в Днепровском - спецподразделение "Дельта" проводит сложные высотные работы по демонтажу аварийных конструкций
На местах попаданий развернуты пункты обогрева, работают следователи и мобильные группы ГМС для помощи пострадавшим.
Напомним
В результате российской атаки на Киев 27 декабря погиб один человек, еще 30 пострадали.