Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве

Украинский шоумен Андрей Джеджула утром попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве — в момент аварии вместе с ним в авто находилась его дочь Адель. Инцидент произошел на Дарницком мосту, который сам ведущий считает одним из самых опасных участков столицы, передает УНН со ссылкой на Instagram ведущего.

По словам Джеджулы, он как раз вез Адель в детский сад, когда произошла авария. В его автомобиль врезался другой водитель во время маневра — при этом авто шоумена, как он отмечает, в этот момент не двигалось.

Несмотря на мощность столкновения, инцидент прошел без пострадавших. Ни сам телеведущий, ни его дочь, как и остальные участники аварии, травм не получили. В то же время транспортное средство получило существенные повреждения: смято крыло, проколото колесо, поврежден бампер и задняя оптика. Из-за этого авто пришлось забирать эвакуатором с места происшествия.

Сам Джеджула эмоционально отреагировал на инцидент, сравнив его с поездками в прифронтовые регионы, которые, по его словам, проходили без подобных ситуаций.

Все живы и здоровы! Слава Богу! Вез Адель в садик и на развороте в мою машину, которая стояла, прилетело. И по дорогам Донецкой, Запорожской области во время гуманитарных миссий обошлось, а неподалеку от дома — нет. Это смертельно опасный поворот. Не становитесь в левый ряд. Езжайте в среднем и правом — поделился он.

Украинский телеведущий Андрей Джеджула крестил свою младшую дочь Эмилию. Таинство состоялось несколько месяцев назад, когда девочке было 5 месяцев.