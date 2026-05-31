Силы ПВО обезвредили 212 из 229 российских дронов во время ночной атаки
В ночь на 31 мая ПВО обезвредила 212 из 229 вражеских беспилотников. Зафиксировано 14 попаданий на 11 локациях и падение обломков в пяти местах.
В ночь на 31 мая российские войска атаковали Украину 229 беспилотниками различных типов, в частности ударными дронами Shahed. Силы противовоздушной обороны обезвредили 212 воздушных целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным военных, враг запускал дроны с территории россии и временно оккупированного Крыма. К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.
Зафиксированы попадания на 11 локациях
По состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 212 вражеских БпЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас", а также дронов-имитаторов. Основная работа по отражению атаки велась на севере и востоке страны.
В то же время зафиксированы попадания 14 ударных беспилотников на 11 локациях. Также падение обломков сбитых дронов зафиксировано в пяти местах. В Воздушных силах отметили, что атака продолжалась и после обнародования сводки, а в воздушном пространстве Украины оставались отдельные вражеские БпЛА.
