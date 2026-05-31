На фронте за сутки произошло 302 боестолкновения, жарче всего было на Покровском и Гуляйпольском направлениях
Киев • УНН
За сутки произошло 302 боя, тяжелее всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях. ВСУ ликвидировали 1560 оккупантов и уничтожили 1894 дрона.
За прошедшие сутки на фронте произошло 302 боевых столкновения. российские войска нанесли 81 авиаудар, сбросили 270 управляемых авиабомб, применили 9584 дрона-камикадзе и совершили более 3 тысяч обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Наиболее напряженная ситуация сохранялась на Покровском и Гуляйпольском направлениях, где украинские военные отбили по 46 атак противника. Также активные боевые действия продолжались на Константиновском, Лиманском и Южно-Слобожанском направлениях.
По данным Генштаба, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили пункт управления, артиллерийскую систему, три пункта управления беспилотниками и еще два важных объекта российских войск.
Общие потери российской армии за сутки составили 1560 военных. Также уничтожены два танка, 14 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, шесть РСЗО, одно средство ПВО, 1894 беспилотника и 524 единицы автомобильной техники.
