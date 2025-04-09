Пол Чан заявил, что пошлины Трампа обрушили фондовый рынок США. Гонконг не будет вводить контрмеры, но выступает против действий США, сохраняя свободную и открытую экономику.
На химический танкер BASSET в Сингапурском проливе проникли неизвестные лица, в результате чего ранен член экипажа. Пострадавший эвакуирован, а местные власти усилили меры безопасности в регионе.
Администрация Трампа объявила о намерении поставлять Индии истребители F-35 Joint Strike Fighter. Это стало возможным благодаря укреплению оборонных связей между странами, несмотря на предыдущую зависимость Индии от российского вооружения.
Украина улучшила позиции в Henley Passport Index 2025, поднявшись на 30-е место со 148 безвизовыми направлениями. Сингапур возглавил рейтинг с доступом в 195 стран, опередив Японию и европейские государства.
На перекрестке в Лос-Анджелесе произошло столкновение между роботом-такси Waymo и роботом-доставщиком Serve Robotics. Оба робота не получили повреждений и смогли продолжить движение после короткой остановки.
В Норвегии автобус с иностранными туристами сошел с трассы E10 и оказался в воде, три человека погибли. Среди пассажиров были граждане 8 стран, 11 человек госпитализированы, спасательная операция продолжается.
Биткоин вырос на 0,32% после объявления MicroStrategy о планах выпуска дополнительных акций для покупки криптовалюты. Компания уже приобрела токенов на 561 млн долларов по средней цене, близкой к рекордному максимуму.
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому торговому пакту, включающему 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Страна получит доступ к льготным торговым условиям с восемью участниками соглашения.
Гукеш Доммараджу победил китайца Дин Лирена и стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории в возрасте 18 лет. Индийский вундеркинд получил призовые в размере 2,5 миллиона долларов и стал вторым индийцем-чемпионом после Ананда.
На Филиппинах началось мощное извержение вулкана Канлаон, что повлекло массовую эвакуацию 87 тысяч человек. Власти объявили зону опасности в радиусе 6 км и повысили уровень тревоги до третьего уровня.
США и Британия ввели санкции против незаконной торговли российским золотом, финансирующей войну рф. Заморожены активы причастных лиц и разоблачена глобальная сеть контрабанды через Зимбабве.
30 роботов-медсестер Missi высотой 1,5 метра будут внедрены в национальной университетской больнице Сингапура. Роботы смогут общаться на разных языках, сопровождать пациентов и предоставлять информацию о лекарствах.
Таиланд готовит законопроект о легализации казино в 2025 году для привлечения иностранных инвестиций. Ожидается, что годовой доход от азартных игр достигнет 9,1 млрд долларов, что сделает страну третьим крупнейшим рынком в мире.
Глава АРМА Елена Дума обещает запустить модернизированный реестр арестованных активов в начале 2025 года. Обновленная база будет содержать расширенную информацию об имуществе, средствах и международном сотрудничестве.
Золото достигло рекордной цены $2711,99 за унцию из-за напряженности на Ближнем Востоке и выборов в США. Рост за неделю составил 2%, а за год - более 30%, чему способствовали ожидания снижения ставок ФРС.
Объем российской нефти, перевозимой теневым флотом, вырос с 2,4 до 4,1 млн баррелей в день. 70% российской морской нефти транспортируется плохо обслуживаемыми и недостаточно застрахованными танкерами.
В Сингапуре прошли последние конные скачки на ипподроме Turf Club, который существовал 180 лет. 120 гектаров земли передадут государству для удовлетворения потребностей в жилье и отдыхе растущего населения.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Иране, что вызвало угрозы мести Израиля. Убийство усилило беспокойство относительно расширения конфликта в Газе на Ближний Восток.
ПИИ в Китай снизились до 498,91 млрд юаней за январь-июнь 2024 года, что является рекордным падением. Высокотехнологичные отрасли получили 12,8% инвестиций, а основными инвесторами стали Германия и Сингапур.
19% кораблей, атакованных хуситами в Красном море, вышли из российских портов. Повстанцы нападали на суда с российскими грузами и экипажами, несмотря на обещания безопасного прохода.
Согласно исследованию Julius Baer Group Ltd, Сингапур остается самым дорогим городом в мире, за ним следуют Гонконг и Лондон.
По словам посла Украины в Сингапуре, Киев рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Пекина с участием обеих воюющих сторон, если переговоры будут базироваться на "правилах и принципах, закрепленных в Уставе (и) международном праве ООН".
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
По словам Рувина, спецпредставителю ЕС продемонстрировали обломки и электронные компоненты баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, используемых российской федерацией в военных преступлениях против Украины.
Тайвань запретил экспорт нитроцеллюлозной продукции с содержанием азота ниже 12,2% в рф и беларусь, чтобы устранить лазейки в Международном экспортном контроле и предотвратить потенциальное использование в производстве оружия.
Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии 15-16 июня.
В оружии, которое россия использует для нападения на Украину, было обнаружено более 3000 иностранных компонентов из более чем 30 стран, включая западные и азиатские.
С 2022 года Conflict Armament Research (CAR) опубликовала тринадцать публичных отчетов, в которых излагаются исследования различных видов вооружений, которые использовались Россией на территории Украины, в частности, российские, иранские и северокорейские системы вооружения.
107 стран и организаций подтвердили свое участие в саммите мира, инициированном Украиной.
По словам министра обороны Нидерландов, Украине будет разрешено использовать голландские истребители F-16 для нанесения ударов по целям в россии.