Мерц: россия и США не могут урегулировать войну без Украины и Европы
Киев • УНН
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что мирные переговоры должны включать Украину, США, Россию и Европу. Он пообещал поддерживать Киев, пока Путин не прекратит войну.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил 27 октября, что попытки США и россии прекратить войну в Украине "никогда не смогут найти решение без Украины", и сказал, что любые переговоры также должны включать европейские страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Мерц выступал в Yusof Ishak Institute в Сингапуре, описывая дипломатические усилия по формированию переговорного формата с москвой. Он сказал, что конец войны зависит "лишь от одного человека", и назвал дальнейшую поддержку Украины защитой политического порядка в Европе.
Он сказал, что "пока он (путин) не хочет прекращать войну, мы будем поддерживать Украину", и что Европа защищает не только территориальную целостность Украины, но и "весь политический порядок европейского континента".
Мерц сказал, что россия, Украина, Соединённые Штаты и европейские страны должны быть за столом переговоров, и предостерёг от сценария, при котором "россия, возможно, Китай и Соединённые Штаты Америки" завершат войну без Украины.
Мерц сказал, что Германия и другие европейские страны пытаются установить формат для разговора с российским правительством, и что Норвегия и Финляндия играют, как он сказал, "очень конструктивную роль" в этих усилиях.
Дополнение
Лидеры Финляндии и Норвегии во вторник позвонили главе кремля владимиру путину, чтобы призвать его прекратить войну в Украине, как пишет издание, нарушив давнюю практику западноевропейских лидеров избегать прямых контактов с кремлём.
После этого Стубб сообщил о "хорошем телефонном разговоре" с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "усилий по поиску справедливого и длительного мира" в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали разговора с лидерами Финляндии и Норвегии. По словам Главы государства, они "чётко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные шаги по деэскалации в отношении нашей энергетики и инфраструктуры". Обсудили и подготовку трёхсторонней встречи Украина—США—рф, запланированной на ноябрь на уровне команд, указал Зеленский.