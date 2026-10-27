Мерц: росія та США не можуть врегулювати війну без України та Європи

$45.540.3450.950.38
ukenru
Ексклюзив
14:53 • 11443 перегляди
Чи є межа затягуванню: справу про медичну недбалість лікарів Odrex можуть закрити через сплив строків давності
Ексклюзив
14:00 • 12033 перегляди
Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко
Ексклюзив
12:37 • 15591 перегляди
Коли відновлять рух на Південному мосту: ситуація на місці прильоту, фоторепортажPhoto
11:55 • 16664 перегляди
Арахамія назвав терміни режиму тиші в окупованих Олешках
10:53 • 18758 перегляди
Зеленський розкрив деталі брифу лідерів Фінляндії та Норвегії про переговори з путіним
10:46 • 17170 перегляди
Рада схвалила бюджетні висновки до Бюджету-2027 - що це означає і коли фінальне голосування
Ексклюзив
27 жовтня, 10:05 • 30467 перегляди
Fire Point спростувала фейк про зупинку виробництва крилатої ракети FP-5 "Фламінго"
27 жовтня, 09:50 • 14718 перегляди
Рада розпочала розгляд Бюджету-2027 із рекордними 5236 правками
27 жовтня, 07:27 • 26621 перегляди
Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ
27 жовтня, 07:19 • 23902 перегляди
В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
81%
758мм
Популярнi новини
Jay-Z уперше виступить на шоу в перерві СупербоулуVideo27 жовтня, 06:14 • 37403 перегляди
Гурт Раяна Гослінга випустив першу пісню за 17 роківVideo27 жовтня, 08:05 • 25806 перегляди
"Вилітаю до вас": Даша Астаф'єва заінтригувала фото перед радіодиктантомPhoto27 жовтня, 08:45 • 22871 перегляди
Лідери Фінляндії і Норвегії переговорили з путіним про перемовини і зідзвонилися із Зеленським27 жовтня, 10:06 • 14724 перегляди
Узагальнююча податкова консультація від Мінфіну допоможе вирішити проблему кримінального переслідування авіакомпаній за лізинг12:22 • 16144 перегляди
Публікації
Чи є межа затягуванню: справу про медичну недбалість лікарів Odrex можуть закрити через сплив строків давності
Ексклюзив
14:53 • 11426 перегляди
У окопах, на службі та в укриттях: як в Україні пройшов Радіодиктант національної єдностіPhotoVideo13:26 • 10833 перегляди
Узагальнююча податкова консультація від Мінфіну допоможе вирішити проблему кримінального переслідування авіакомпаній за лізинг12:22 • 16155 перегляди
Fire Point спростувала фейк про зупинку виробництва крилатої ракети FP-5 "Фламінго"
Ексклюзив
27 жовтня, 10:05 • 30455 перегляди
Автогаз стрімко дорожчає, дизель перетнув позначку в 100 грн: що відбувається з цінами на пальне26 жовтня, 17:06 • 64244 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Кирило Буданов
Йонас Гахр Сторе
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Фінляндія
Осло
Реклама
УНН Lite
Тенісистка Осака продемонструвала в Токіо вбрання із зображенням журавлів перед перемогою над ПаолініVideo15:59 • 338 перегляди
Apple представила iMac на M6 із значним стрибком у продуктивності ШІPhoto15:07 • 2288 перегляди
Нідерланди знову бойкотують Євробачення через участь Ізраїлю12:55 • 8194 перегляди
"Вилітаю до вас": Даша Астаф'єва заінтригувала фото перед радіодиктантомPhoto27 жовтня, 08:45 • 22883 перегляди
Гурт Раяна Гослінга випустив першу пісню за 17 роківVideo27 жовтня, 08:05 • 25817 перегляди
Актуальне
Financial Times
MIM-104 Patriot
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Техніка

Мерц: росія та США не можуть врегулювати війну без України та Європи

Київ • УНН

 • 1582 перегляди

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що мирні переговори мають включати Україну, США, Росію та Європу. Він пообіцяв підтримувати Київ, доки Путін не припинить війну.

Мерц: росія та США не можуть врегулювати війну без України та Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 27 жовтня, що спроби США та росії припинити війну в Україні "ніколи не зможуть знайти рішення без України", і сказав, що будь-які переговори також повинні включати європейські країни. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Мерц виступав в Yusof Ishak Institute в Сінгапурі, описуючи дипломатичні зусилля щодо побудови формату переговорів з москвою. Він сказав, що кінець війни залежить "лише від однієї людини", і назвав подальшу підтримку України захистом політичного порядку в Європі.

Він сказав, що "доки він (путін) не хоче припинити війну, ми підтримуватимемо Україну", і що Європа захищає не лише територіальну цілісність України, а й "весь політичний порядок європейського континенту".

Мерц сказав, що росія, Україна, Сполучені Штати та європейські країни повинні бути за столом переговорів, і застеріг від сценарію, коли "росія, можливо, Китай та Сполучені Штати Америки" завершать війну без України.

Мерц сказав, що Німеччина та інші європейські країни намагаються встановити формат для розмови з російським урядом, і що Норвегія та Фінляндія відіграють, як він сказав, "дуже конструктивну роль" у цих зусиллях.

Доповнення

Лідери Фінляндії та Норвегії у вівторок зателефонували главі кремля володимиру путіну, щоб закликати його припинити війну в Україні, як пише видання, порушивши давню практику західноєвропейських лідерів уникати прямих контактів з кремлем.

Після цього Стубб повідомив про "хорошу телефонну розмову" із Президентом України Володимиром Зеленським у межах "зусиль щодо пошуку справедливого та тривалого миру" в Україні.  

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з лідерами Фінляндії і Норвегії. Зі слів Глави держави, вони "чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури". Обговорили і підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-рф, запланованої на листопад на рівні команд, вказав Зеленський.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Фрідріх Мерц
Сінгапур
Фінляндія
Норвегія
Європа
Німеччина
Китай
Володимир Зеленський
Україна