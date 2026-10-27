Мерц: росія та США не можуть врегулювати війну без України та Європи
Київ • УНН
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що мирні переговори мають включати Україну, США, Росію та Європу. Він пообіцяв підтримувати Київ, доки Путін не припинить війну.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 27 жовтня, що спроби США та росії припинити війну в Україні "ніколи не зможуть знайти рішення без України", і сказав, що будь-які переговори також повинні включати європейські країни. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Мерц виступав в Yusof Ishak Institute в Сінгапурі, описуючи дипломатичні зусилля щодо побудови формату переговорів з москвою. Він сказав, що кінець війни залежить "лише від однієї людини", і назвав подальшу підтримку України захистом політичного порядку в Європі.
Він сказав, що "доки він (путін) не хоче припинити війну, ми підтримуватимемо Україну", і що Європа захищає не лише територіальну цілісність України, а й "весь політичний порядок європейського континенту".
Мерц сказав, що росія, Україна, Сполучені Штати та європейські країни повинні бути за столом переговорів, і застеріг від сценарію, коли "росія, можливо, Китай та Сполучені Штати Америки" завершать війну без України.
Мерц сказав, що Німеччина та інші європейські країни намагаються встановити формат для розмови з російським урядом, і що Норвегія та Фінляндія відіграють, як він сказав, "дуже конструктивну роль" у цих зусиллях.
Доповнення
Лідери Фінляндії та Норвегії у вівторок зателефонували главі кремля володимиру путіну, щоб закликати його припинити війну в Україні, як пише видання, порушивши давню практику західноєвропейських лідерів уникати прямих контактів з кремлем.
Після цього Стубб повідомив про "хорошу телефонну розмову" із Президентом України Володимиром Зеленським у межах "зусиль щодо пошуку справедливого та тривалого миру" в Україні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з лідерами Фінляндії і Норвегії. Зі слів Глави держави, вони "чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури". Обговорили і підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-рф, запланованої на листопад на рівні команд, вказав Зеленський.