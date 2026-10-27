Зеленський розкрив деталі брифу лідерів Фінляндії та Норвегії про переговори з путіним

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з лідерами Фінляндії і Норвегії. Зі слів Глави держави, вони "чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури". Обговорили і підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-рф, запланованої на листопад на рівні команд, вказав Зеленський, пише УНН.

Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з російським керівником та в продовження наших дискусій в Осло з представниками Америки, Європи і НАТО - написав Зеленський у соцмережах 27 жовтня.

Президент вказав, що "вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль".

Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури. Обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд – українська, американська, російська - повідомив Зеленський.

Він зауважив, що "Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях".

"Обговорили також і різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки", - додав Зеленський.

"Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни росією має припинитись. Дякую всім, хто з Україною!" - зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня підтвердив "хорошу телефонну розмову" із Президентом України Володимиром Зеленським у межах "зусиль щодо пошуку справедливого та тривалого миру" в Україні.

Перед цим прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня провели телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним - у продовження перемовин в Осло з Президентом України Володимиром Зеленським і посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 20 жовтня та "у консультації з Україною".

Стубб та Стьоре, як зазначили в офісі фінського президента, "ініціювали розмову, щоб обговорити агресивну війну росії проти України та дипломатичні зусилля щодо припинення війни та сприяння миру та стабільності в Європі".

"Метою розмови було безпосередньо передати президенту путіну повідомлення щодо майбутніх переговорів, які допоможуть припинити війну. Розмова стосувалася майбутніх зустрічей, які відбудуться в Абу-Дабі", зазначили в офісі Стубба.