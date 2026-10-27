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Зеленский раскрыл детали брифинга лидеров Финляндии и Норвегии о переговорах с путиным

Киев • УНН

 • 8544 просмотра

Стубб и Стьоре призвали рф к деэскалации в отношении энергетики и инфраструктуры. На ноябрь готовят трёхстороннюю встречу команд.

Зеленский раскрыл детали брифинга лидеров Финляндии и Норвегии о переговорах с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности разговора с лидерами Финляндии и Норвегии. По словам Главы государства, они "чётко сказали российскому руководителю о том, что необходимы реальные деэскалационные шаги в отношении нашей энергетики и инфраструктуры". Обсудили и подготовку трёхсторонней встречи Украина-США-рф, запланированной на ноябрь на уровне команд, указал Зеленский, пишет УНН.

Говорил с Президентом Финляндии Александром Стуббом и Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре по итогам их сегодняшнего звонка с российским руководителем и в продолжение наших дискуссий в Осло с представителями Америки, Европы и НАТО

- написал Зеленский в соцсетях 27 октября.

Президент указал, что "благодарен за подробный брифинг и эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных со всеми партнёрами мирных усилий".

Алекс и Йонас чётко сказали российскому руководителю о том, что необходимы реальные деэскалационные шаги в отношении нашей энергетики и инфраструктуры. Обсудили подготовку трёхсторонней встречи, которая запланирована на ноябрь на уровне команд — украинской, американской, российской

- сообщил Зеленский.

Он отметил, что "Финляндия и Норвегия, как страны, граничащие с россией, имеют особый интерес в правильных и надёжных решениях в сфере безопасности".

"Обсудили также различные форматы нашего взаимодействия с партнёрами в Европе, которые могут быть полезны для дальнейшей поддержки дипломатии, нашей защиты и общей безопасности", — добавил Зеленский.

"Мир должен быть, деэскалация необходима, и затягивание войны россией должно прекратиться. Спасибо всем, кто с Украиной!" — отметил Президент.

Напомним

Президент Финляндии Александр Стубб 27 октября подтвердил "хороший телефонный разговор" с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "усилий по поиску справедливого и длительного мира" в Украине.

Перед этим премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб 27 октября провели телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным — в продолжение переговоров в Осло с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 20 октября и "в консультации с Украиной".

Стубб и Стёре, как отметили в офисе финского президента, "инициировали разговор, чтобы обсудить агрессивную войну россии против Украины и дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе".

"Целью разговора было непосредственно передать президенту путину сообщение о будущих переговорах, которые помогут прекратить войну. Разговор касался будущих встреч, которые состоятся в Абу-Даби", — отметили в офисе Стубба.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
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