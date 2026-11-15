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The New York Times

Бессент заявляет, что Nvidia нуждается в "радикальных изменениях"

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

Министр финансов США требует изменений в руководстве Nvidia из-за подозрений в продаже чипов Китаю. Совет директоров ждут объяснения.

Бессент заявляет, что Nvidia нуждается в "радикальных изменениях"
Министр финансов США Скотт БессентФотограф: Аннабель Гордон/The Washington Post/Bloomberg

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что компании Nvidia Corp. необходимы «радикальные кадровые изменения» в руководстве — в частности, отстранение генерального директора Дженсена Хуанга, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

В эфире программы «Sunday Morning Futures» на телеканале Fox News Бессент высказал мнение, что для поиска нового руководства компании следует обратиться к кандидатам извне. Это прозвучало на фоне ряда обвинений в том, что Nvidia способствовала продаже своих передовых чипов для искусственного интеллекта китайским структурам.

«Это наталкивает на мысль, что совету директоров, который ищет нового руководителя, следует обратить внимание на людей за пределами компании, — отметил он. — С учетом того, что происходило внутри, там необходимы радикальные изменения».

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Бессент добавил, что хочет выяснить, сознательно ли Nvidia игнорировала тревожные сигналы относительно подставных компаний (многие из которых базируются в Сингапуре), через которые чипы попадали в Китай. Тем самым он дал понять, что стремится сместить акцент с личных «слабостей» Хуанга на вопросы соблюдения законодательства и национальной безопасности.

«Я хочу вновь вернуться к вопросу корпоративной культуры в Nvidia: поощряли ли они эти, очевидно, незаконные продажи, чтобы искусственно завысить свои доходы и прибыли? — спросил Бессент. — Думаю, в течение ближайших 10 дней мы должны получить ответы от совета директоров и привлеченных внешних юридических консультантов».

Информация о романе Дженсена Хуанга с Элис Хуанг — бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed International, которую в США подозревают в шпионаже в пользу Китая, — вынудила компанию, доминирующую на рынке высокопроизводительных чипов для ИИ, столкнуться с серьезными последствиями.

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На прошлой неделе совет директоров Nvidia назначил финансового директора Колетт Кресс временным генеральным директором. Теперь именно ей предстоит представить квартальные финансовые результаты компании во вторник.

Призывая к изменениям в высшем руководстве, Бессент также настаивает на необходимости наведения порядка в системе внутреннего контроля и соблюдении нормативных требований (compliance).

«Они привлекли внешних юристов, и, думаю, мы получим объяснения относительно того, почему в Nvidia сформировалась такая культура игнорирования правил», — заявил он в эфире Fox News.

Глава Минфина отметил, что давно выступал за внесение Megaspeed International в торговый «черный список», однако отдельно подчеркнул, что конкретные шаги в этом направлении должен предпринять министр торговли Говард Латник. «Как я уже говорил, многие другие ведомства настаивали на этом, а ведущую роль в подготовке документов играло Министерство торговли», — отметил Бессент в воскресенье.

Деятельность Латника, курирующего вопросы экспорта и контроля за поставками микрочипов, оказалась под пристальным вниманием после того, как в четверг Хуанг был отстранен от должности в компании Nvidia. На прошлой неделе представитель Латника сообщил телеканалу NBC News, что тот согласился дать показания перед Конгрессом.

Демократы также хотят услышать объяснения от Латника.

«Похоже, именно он был тем препятствием в правительстве, которое мешало остановить поток этих чипов Nvidia в Китай, — заявил в программе «Face the Nation» на телеканале CBS конгрессмен от штата Коннектикут Джим Хаймс, ведущий представитель Демократической партии в комитете Палаты представителей по вопросам разведки. — И возникает вопрос: почему?»

Он добавил: «Остановить это — обязанность министра торговли и президента».

Законодатели усиливают давление на компанию Nvidia и администрацию Трампа, требуя предоставить больше информации о том, сделали ли производитель чипов и правительство США достаточно для того, чтобы не допустить получения Китаем чипов для искусственного интеллекта.

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В Конгрессе растёт поддержка двухпартийного законопроекта о контроле за экспортом, направленного на ограничение доступа Китая к чипам для искусственного интеллекта и оборудованию для производства полупроводников; этот документ может быть принят уже в ближайшие недели.

В воскресенье Бессент отверг призывы — в том числе со стороны демократов, которые с января получат большинство в Конгрессе, — принять закон, который законодательно закрепил бы экспортные ограничения на технологии производства чипов.

"Не думаю, что нам нужен такой закон, — сказал он. — У нас уже есть все необходимые правила. Нужно лишь обеспечить их соблюдение".

Антонина Туманова

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