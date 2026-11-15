Бессент заявляє, що Nvidia потребує "радикальних змін"

US Treasury Secretary Scott BessentPhotographer: Annabelle Gordon/The Washington Post/Bloomberg

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що компанія Nvidia Corp. потребує "радикальних кадрових змін" у керівництві — зокрема, усунення генерального директора Дженсена Хуана, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

В ефірі програми "Sunday Morning Futures" на телеканалі Fox News Бессент висловив думку, що для пошуку нового керівництва компанії варто звернутися до кандидатів ззовні. Це пролунало на тлі низки звинувачень у тому, що Nvidia сприяла продажу своїх передових чипів для штучного інтелекту китайським структурам.

"Це наштовхує на думку, що раді директорів, яка шукає нового очільника, слід звернути увагу на людей за межами компанії, — зазначив він. — З огляду на те, що відбувалося всередині, там необхідні радикальні зміни".

Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP

Бессент додав, що хоче з’ясувати, чи свідомо Nvidia ігнорувала тривожні сигнали щодо підставних компаній (багато з яких базуються в Сінгапурі), через які чипи потрапляли до Китаю. Тим самим він дав зрозуміти, що прагне змістити акцент з особистих "слабкостей" Хуана на питання дотримання законодавства та національної безпеки.

"Я хочу знову повернутися до питання корпоративної культури в Nvidia: чи заохочували вони ці, вочевидь, незаконні продажі, щоб штучно завищити свої доходи та прибутки? — запитав Бессент. — Гадаю, протягом найближчих 10 днів ми повинні отримати відповіді від ради директорів та залучених зовнішніх юридичних консультантів".

Інформація про роман Дженсена Хуана з Еліс Хуан — колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed International, яку в США підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, — змусила компанію, що домінує на ринку високопродуктивних чипів для ШІ, зіткнутися з серйозними наслідками.

Ставила під сумнів рішення Хуанга - що відомо про 59-річну Колетт Кресс, яка тимчасово очолила Nvidia

Минулого тижня рада директорів Nvidia призначила фінансового директора Колетт Кресс тимчасовим генеральним директором. Тепер саме їй належить представити квартальні фінансові результати компанії у вівторок.

Закликаючи до змін у вищому керівництві, Бессент також наполягає на необхідності наведення ладу в системі внутрішнього контролю та дотримання нормативних вимог (compliance).

"Вони залучили зовнішніх юристів, і, гадаю, ми отримаємо пояснення щодо того, чому в Nvidia склалася така культура ігнорування правил", — заявив він в ефірі Fox News.

Глава Мінфіну зазначив, що давно виступав за внесення Megaspeed International до торговельного "чорного списку", проте окремо підкреслив, що конкретні кроки в цьому напрямку має зробити міністр торгівлі Говард Латнік. "Як я вже казав, багато інших відомств наполягали на цьому, а провідну роль у підготовці документів відігравало Міністерство торгівлі", — зазначив Бессент у неділю.

Діяльність Латніка, який курує питання експорту та контролю за постачанням мікрочипів, опинилася під пильною увагою після того, як у четвер Хуана було усунуто з посади в компанії Nvidia. Минулого тижня речник Латніка повідомив телеканалу NBC News, що той погодився дати свідчення перед Конгресом.

Демократи також прагнуть почути пояснення від Латніка.

"Схоже, саме він був тією перешкодою в уряді, яка заважала зупинити потік цих чипів Nvidia до Китаю, — заявив у програмі "Face the Nation" на телеканалі CBS конгресмен від штату Коннектикут Джим Гаймс, провідний представник Демократичної партії в комітеті Палати представників з питань розвідки. — І виникає запитання: чому?"

Він додав: "Зупинити це — обов’язок міністра торгівлі та президента".

Законодавці посилюють тиск на компанію Nvidia та адміністрацію Трампа, вимагаючи надати більше інформації про те, чи зробили виробник чипів і уряд США достатньо для того, щоб не допустити отримання Китаєм чипів для штучного інтелекту.

Ймовірна китайська шпигунка, з якою керівник Nvidia мав стосунки, повернулася до Пекіна - Bloomberg

У Конгресі зростає підтримка двопартійного законопроєкту про експортний контроль, спрямованого на обмеження доступу Китаю до чипів для штучного інтелекту та обладнання для виробництва напівпровідників; цей документ може бути ухвалений вже найближчими тижнями.

У неділю Бессент відкинув заклики — зокрема з боку демократів, які з січня матимуть більшість у Конгресі, — щодо ухвалення закону, який би законодавчо закріпив експортні обмеження на технології виробництва чипів.

"Не думаю, що нам потрібен такий закон, — сказав він. — У нас уже є всі необхідні правила. Потрібно лише забезпечити їх виконання".