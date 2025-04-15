У Комітеті з питань розвідки Конгресу США закликають негайно відновити обмін розвідданими з Україною

Член Комітету з питань розвідки Палати представників США Джим Хаймс вимагає негайно припинити паузу в обміні розвідданими з Україною. За його словами, ця інформація рятувала життя українських військових та цивільних.