Міністр оборони Умєров заявив, що Україна ще не отримала інформацію про обмеження доступу до розвідданих США. Київ працює над альтернативними джерелами даних, зокрема з Німеччиною.
Україна отримувала 80% розвідданих від країн-союзників, переважно від США. Призупинення обміну розвідданими може вплинути на
контратаки ЗСУ та попередження про повітряні атаки.
Член Комітету з питань розвідки Палати представників США Джим Хаймс вимагає негайно припинити паузу в обміні розвідданими з Україною. За його словами, ця інформація рятувала життя українських військових та цивільних.