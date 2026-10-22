росія готує кампанію впливу проти прихильників України у США - Politico
Київ • УНН
За даними Politico, росія використовує ШІ для впливу на американців напередодні виборів. Під ударом можуть опинитися політики, які підтримують Україну.
російська влада розпочала приховану кампанію впливу, щоб вплинути на громадську думку та підірвати демократів і республіканців, які симпатизують Україні, напередодні виборів в США. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
Деталі
Заступник голови комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер і високопоставлений член Комітету з розвідки Палати представників Джим Хаймс повідомили, що росія використовує інструменти штучного інтелекту, щоб швидше поширювати свої ідеї в США.
Хоча вони не уточнили, які політичні кандидати стають мішенню, підкреслюється, що будь-який політичний діяч, який підтримує Україну, опиниться "в зоні особливої уваги" росії.
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Президент США Дональд Трамп спрямував понад 277 мільйонів доларів на масштабну рекламну кампанію - через телебачення та пряму поштову розсилку - в останні шість тижнів перед проміжними виборами. Ці кошти мають допомогти кандидатам від Республіканської партії, які опинилися у складному становищі в кількох виборчих перегонах - ключових для збереження партійного контролю над Конгресом США.
Також Дональд Трамп хоче змусити Україну підписати мирну угоду на саміті G20 у грудні. Водночас росія може використати цей час для посилення ударів по енергетиці України з метою приречення її населення на смерть.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський назвав останні рішення США тиском на Київ для капітуляції перед росією. Він очікує спокійніших відносин після виборів у США.