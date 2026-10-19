Трамп хоче переконати Україну капітулювати перед рф - Зеленський

Останні рішення США щодо України виглядають як тиск, щоб змусити Київ капітулювати перед росією. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Водночас, за його словами, в Україні розраховують, що після виборів у США відносини стануть спокійнішими.

Я вважаю, що були зроблені кроки, щоб переконати Україну капітулювати. ... Але одне тут не працює: зараз Трамп не може змусити путіна закінчити війну. ... Під час виборів політика дуже агресивна. Думаю, зараз - агонія, але після виборів життя триватиме, і, вірю, стане спокійніше