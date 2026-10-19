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Трамп хоче переконати Україну капітулювати перед рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Президент Володимир Зеленський назвав останні рішення США тиском на Київ для капітуляції перед росією. Він очікує спокійніших відносин після виборів у США.

Трамп хоче переконати Україну капітулювати перед рф - Зеленський

Останні рішення США щодо України виглядають як тиск, щоб змусити Київ капітулювати перед росією. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, в Україні розраховують, що після виборів у США відносини стануть спокійнішими.

Я вважаю, що були зроблені кроки, щоб переконати Україну капітулювати. ... Але одне тут не працює: зараз Трамп не може змусити путіна закінчити війну. ... Під час виборів політика дуже агресивна. Думаю, зараз - агонія, але після виборів життя триватиме, і, вірю, стане спокійніше

- сказав Зеленський.

Він додав, що на цьому тижні, найімовірніше, знову зустрінеться зі спецпосланцями Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний перехід США на бік росії у її війні проти України означав би велику трагедію і став би історичною помилкою.

Трамп пропонує Україні відновити транзит газу рф до Європи в рамках "мирної угоди" - NYT18.10.26, 03:53 • 24198 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна