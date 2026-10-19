Трамп хочет убедить Украину капитулировать перед РФ — Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский назвал последние решения США давлением на Киев с целью капитуляции перед Россией. Он ожидает более спокойных отношений после выборов в США.
Последние решения США в отношении Украины выглядят как давление, чтобы заставить Киев капитулировать перед Россией. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
В то же время, по его словам, в Украине рассчитывают, что после выборов в США отношения станут спокойнее.
Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. ... Но одно здесь не работает: сейчас Трамп не может заставить Путина закончить войну. ... Во время выборов политика очень агрессивна. Думаю, сейчас — агония, но после выборов жизнь продолжится, и, верю, станет спокойнее
Он добавил, что на этой неделе, скорее всего, снова встретится со спецпосланниками Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный переход США на сторону России в ее войне против Украины означал бы большую трагедию и стал бы исторической ошибкой.
Трамп предлагает Украине восстановить транзит газа из РФ в Европу в рамках «мирного соглашения» — NYT18.10.26, 03:53 • 24266 просмотров