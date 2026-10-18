Трамп пропонує Україні відновити транзит газу рф до Європи в рамках "мирної угоди" - NYT
Київ • УНН
Посланці Трампа обговорили з Україною та Європою відновлення транзиту російського газу як частину мирної угоди. Київ припинив його у січні 2025 року.
Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує Україні відновити транзит російського газу до Європи в межах мирної угоди. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на "людей, знайомих з переговорами", інформує УНН.
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Зазначається, що посланці Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф порушили цю ідею на переговорах з українськими та європейськими чиновниками, зокрема з Президентом Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.
Американці стверджують, що щоб спонукати росію припинити війну, ... Україні слід розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими раніше транспортувався російський природний газ до Європи
Вказується, що ця пропозиція "переверне багаторічну американську енергетичну політику з ніг на голову". При цьому європейські чиновники, які брали участь у переговорах, негативно поставилися до цієї ідеї, яка "зведе нанівець багаторічні зусилля Європейського Союзу, підтримувані Вашингтоном, позбутися російського газу".
Але представники Трампа розглядають експорт російського газу як потенційну частину мирного врегулювання, враховуючи доходи, які отримуватиме Україна, та те, що вони вважають неминучим бажанням європейських виборців отримати дешевшу енергію
Видання додає, що Україна припинила транзит російського газу в січні 2025 року і втратила близько 1 млрд доларів на рік за транзит. Євросоюз пообіцяв повністю відмовитися від російського газу до наступного року. Торік частка росії в імпорті газу ЄС становила 13%, тоді як у 2021 році сягала 45%.
Нагадаємо
За інформацією Reuters, високопосадовці росії та США, зокрема спеціальний посланець США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до газопроводів Nord Stream ("Північний потік"), якими до вторгнення рф в Україну постачався газ до Німеччини.
Поворот Трампа до росії викликав невдоволення американців – ЗМІ17.10.26, 02:16 • 14365 переглядiв