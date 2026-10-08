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США та рф ведуть переговори про можливе відновлення "Північних потоків" - Reuters

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Посадовці США та росії обговорили можливе залучення американського інвестора до "Північних потоків" після завершення війни. Угода наразі малоймовірна.

США та рф ведуть переговори про можливе відновлення "Північних потоків" - Reuters

Високопосадовці росії та США, зокрема спеціальний посланець США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до газопроводів Nord Stream ("Північний потік"), якими до вторгнення рф в Україну постачався газ до Німеччини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на людей обізнаних із ситуацією, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників, у перемовинах брали участь радник диктатора володимира путіна кирило дмитрієв та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Як зазначається, Кушнер, який прагне досягти перемир’я між росією та Україною, вважає, що ведення бізнесу є центральним елементом відновлення миру, і така угода дозволила б американським інвесторам отримувати прибуток від постачання енергоносіїв до Європи після завершення війни.

дмитрієв і Кушнер зустрічалися в москві та Нью-Йорку протягом останніх тижнів. За інформацією двох співрозмовників, незрозуміло, наскільки детально вони обговорювали "Північний потік", однак це питання залишається на порядку денному.

Будь-які угоди росія має укладати з DFC (Міжнародною корпорацією фінансування розвитку США) та Міністерством фінансів, і вони мають приносити користь американським платникам податків та компаніям

- заявив представник Білого дому і додав, що останнім часом "жодних обговорень "Північного потоку" не було".

У виданні нагадали, що Дмитрієв, який виступав за відновлення продажу російського газу Німеччині, минулого місяця зустрічався із представниками Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США, щоб обговорити потенційні енергетичні ініціативи між США та росією.

Залишається незрозумілим, наскільки Вашингтон зацікавлений у відновленні постачання російського газу до Німеччини, яка є найбільшим споживачем енергії в Європі

- зауважує видання.

Один з американських посадовців озвучив прогноз, що наразі підписання такої угоди є малоймовірним через велику кількість перепон.

З заявою з цього приводу виступила представниця Міністерства економіки та енергетики Німеччини. Вона нагадала ЗМІ, що "Північний потік" і російський газ перебувають під санкціями в Європі, а Німеччина знайшла альтернативи.

Джерела також повідомили, що команди Трампа та путіна також обговорювали продаж активів російської енергетичної компанії "Лукойл". Американська влада розраховує отримати значні прибутки у разі успішної реалізації цього замислу.

Суд у Німеччині не допустив операторів "Північних потоків" до справи щодо вибухів на газопроводах02.10.26, 16:31 • 5282 перегляди

Ольга Розгон

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