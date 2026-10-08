США и рф ведут переговоры о возможном восстановлении "Северных потоков" - Reuters
Киев • УНН
Чиновники США и россии обсудили возможное привлечение американского инвестора к "Северным потокам" после окончания войны. Сделка в настоящее время маловероятна.
Высокопоставленные чиновники россии и США, в частности специальный посланник США Джаред Кушнер, провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам Nord Stream ("Северный поток"), по которым до вторжения рф в Украину газ поставлялся в Германию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённых о ситуации людей, пишет УНН.
Детали
По словам собеседников, в переговорах участвовали советник диктатора владимира путина кирилл дмитриев и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Как отмечается, Кушнер, стремящийся достичь перемирия между россией и Украиной, считает, что ведение бизнеса является центральным элементом восстановления мира, и такое соглашение позволило бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоносителей в Европу после окончания войны.
дмитриев и Кушнер встречались в москве и Нью-Йорке в течение последних недель. По информации двух собеседников, неизвестно, насколько подробно они обсуждали "Северный поток", однако этот вопрос остаётся на повестке дня.
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В издании напомнили, что дмитриев, выступавший за возобновление продаж российского газа Германии, в прошлом месяце встречался с представителями Министерства энергетики и Министерства финансов США, чтобы обсудить потенциальные энергетические инициативы между США и россией.
Остаётся непонятным, насколько Вашингтон заинтересован в восстановлении поставок российского газа в Германию, которая является крупнейшим потребителем энергии в Европе
Один из американских чиновников высказал прогноз, что в настоящее время подписание такого соглашения маловероятно из-за большого количества препятствий.
С заявлением по этому поводу выступила представительница Министерства экономики и энергетики Германии. Она напомнила СМИ, что "Северный поток" и российский газ находятся под санкциями в Европе, а Германия нашла альтернативы.
Источники также сообщили, что команды Трампа и путина также обсуждали продажу активов российской энергетической компании "Лукойл". Американские власти рассчитывают получить значительную прибыль в случае успешной реализации этого замысла.
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