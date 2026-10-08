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США и рф ведут переговоры о возможном восстановлении "Северных потоков" - Reuters

Киев • УНН

 • 2804 просмотра

Чиновники США и россии обсудили возможное привлечение американского инвестора к "Северным потокам" после окончания войны. Сделка в настоящее время маловероятна.

США и рф ведут переговоры о возможном восстановлении "Северных потоков" - Reuters

Высокопоставленные чиновники россии и США, в частности специальный посланник США Джаред Кушнер, провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам Nord Stream ("Северный поток"), по которым до вторжения рф в Украину газ поставлялся в Германию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённых о ситуации людей, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников, в переговорах участвовали советник диктатора владимира путина кирилл дмитриев и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Как отмечается, Кушнер, стремящийся достичь перемирия между россией и Украиной, считает, что ведение бизнеса является центральным элементом восстановления мира, и такое соглашение позволило бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоносителей в Европу после окончания войны.

дмитриев и Кушнер встречались в москве и Нью-Йорке в течение последних недель. По информации двух собеседников, неизвестно, насколько подробно они обсуждали "Северный поток", однако этот вопрос остаётся на повестке дня.

Любые соглашения россия должна заключать с DFC (Международной корпорацией финансирования развития США) и Министерством финансов, и они должны приносить пользу американским налогоплательщикам и компаниям

- заявил представитель Белого дома и добавил, что в последнее время "никаких обсуждений "Северного потока" не было".

В издании напомнили, что дмитриев, выступавший за возобновление продаж российского газа Германии, в прошлом месяце встречался с представителями Министерства энергетики и Министерства финансов США, чтобы обсудить потенциальные энергетические инициативы между США и россией.

Остаётся непонятным, насколько Вашингтон заинтересован в восстановлении поставок российского газа в Германию, которая является крупнейшим потребителем энергии в Европе

- отмечает издание.

Один из американских чиновников высказал прогноз, что в настоящее время подписание такого соглашения маловероятно из-за большого количества препятствий.

С заявлением по этому поводу выступила представительница Министерства экономики и энергетики Германии. Она напомнила СМИ, что "Северный поток" и российский газ находятся под санкциями в Европе, а Германия нашла альтернативы.

Источники также сообщили, что команды Трампа и путина также обсуждали продажу активов российской энергетической компании "Лукойл". Американские власти рассчитывают получить значительную прибыль в случае успешной реализации этого замысла.

Суд в Германии не допустил операторов "Северных потоков" к делу о взрывах на газопроводах02.10.26, 16:31 • 5288 просмотров

Ольга Розгон

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