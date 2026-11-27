Уряд спрямував 495,8 млн гривень на закупівлю мобільних укриттів для пунктів пропуску. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

росія системно атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Важливо, щоб під час атаки могли сховатися і ті, хто перетинає кордон, і працівники