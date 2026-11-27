В Україні на пунктах пропуску встановлять мобільні укриття - скільки коштів спрямували на закупівлі
Київ • УНН
Майже пів мільярда спрямують на закупівлю мобільних укриттів для пунктів пропуску. Їх встановлюватимуть у п’яти прикордонних областях.
Уряд спрямував 495,8 млн гривень на закупівлю мобільних укриттів для пунктів пропуску. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.
росія системно атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Важливо, щоб під час атаки могли сховатися і ті, хто перетинає кордон, і працівники
За його словами, закупівлі проводять обласні служби відновлення в Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.
Польща через російські атаки евакуювала два пункти пропуску біля кордону з Україною - Туск24.09.26, 18:06 • 5999 переглядiв