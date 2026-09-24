Польща через російські атаки евакуювала два пункти пропуску біля кордону з Україною - Туск
Київ • УНН
Через російську атаку поблизу польського кордону евакуювали переходи в Дорогуську та Зосині. Туск попередив про критичні осінь і зиму.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що через російську атаку по Україні поблизу польського кордону довелося евакуювати два пункти пропуску - у Дорогуську та Зосині. Про це повідомляє RFM24, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що близько опівдня Туск оголосив про евакуацію двох прикордонних переходів через атаки рф.
Глава польського уряду розповів про це на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим.
Це не перший випадок, коли я розмовляю з одним із наших партнерів тут, у Варшаві, і обговорюю агресивну поведінку росії та проблеми, які вона створює для Польщі, саме в цей момент росіяни вирішують це підтвердити. Поки ми щойно розмовляли, Україну знову атакували поблизу польського кордону
Він додав, що такі ситуації змушують Польщу діяти дуже послідовно на своїй території, співпрацювати з Україною, а також попереджати Європу та європейських партнерів про настання справді важких часів і необхідність добре підготуватися до найближчих тижнів і місяців.
Осінь і зима можуть виявитися справді критичними
У Польщі сталася пожежа на базі Starlink, поліція розглядає версію підпалу24.09.26, 11:54 • 3592 перегляди