Польща через російські атаки евакуювала два пункти пропуску біля кордону з Україною - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що через російську атаку по Україні поблизу польського кордону довелося евакуювати два пункти пропуску - у Дорогуську та Зосині. Про це повідомляє RFM24, пише УНН.

Зазначається, що близько опівдня Туск оголосив про евакуацію двох прикордонних переходів через атаки рф.

Глава польського уряду розповів про це на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим.

Це не перший випадок, коли я розмовляю з одним із наших партнерів тут, у Варшаві, і обговорюю агресивну поведінку росії та проблеми, які вона створює для Польщі, саме в цей момент росіяни вирішують це підтвердити. Поки ми щойно розмовляли, Україну знову атакували поблизу польського кордону