У Польщі сталася пожежа на базі Starlink, поліція розглядає версію підпалу
Київ • УНН
Пожежа пошкодила антени й генератор на базі Starlink у Волі Кробовській. Слідчі розглядають підпал і коротке замикання.
У Польщі сталася пожежа на базовій станції супутникового зв’язку Starlink у Волі Кробовській. За попередніми даними, причиною міг бути підпал, однак слідчі також розглядають версію короткого замикання. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
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У середу, 23 вересня, пізно ввечері на номер екстреної служби зателефонував власник території, на якій розміщені елементи телекомунікаційної інфраструктури. Він повідомив, що сталася пожежа антен. Також було пошкоджено генератор. На місце прибули пожежники. Їм вдалося загасити вогонь.
За попередніми висновками служб, могло йтися про підпал розподільчого щита. Другий сценарій, який необхідно враховувати, - коротке замикання в електричній системі.
Наземна база у Волі Кробовській разом із подібною базою поблизу Каунаса в Литві забезпечує доступ до інтернету для значної частини Центральної та Східної Європи.
На думку міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, багато що вказує на те, що ця пожежа була навмисною спробою порушити роботу станції.
Оператором цієї станції є компанія Exatel - державний телекомунікаційний оператор, який є одним із елементів забезпечення безпеки інтернету, постачаючи інтернет, зокрема, й для України
Глава міністерства цифровізації пояснив, що можливе відключення таких станцій спричинило б перебої в роботі інтернету, а отже, зокрема, могло б вплинути й на роботу банкоматів.
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