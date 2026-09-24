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У Польщі сталася пожежа на базі Starlink, поліція розглядає версію підпалу

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Пожежа пошкодила антени й генератор на базі Starlink у Волі Кробовській. Слідчі розглядають підпал і коротке замикання.

У Польщі сталася пожежа на базі Starlink, поліція розглядає версію підпалу
Базова станція супутникового зв’язку Starlink у Волі Кробовській, Мазовія (фото: Кшиштоф Засада)

У Польщі сталася пожежа на базовій станції супутникового зв’язку Starlink у Волі Кробовській. За попередніми даними, причиною міг бути підпал, однак слідчі також розглядають версію короткого замикання. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

У середу, 23 вересня, пізно ввечері на номер екстреної служби зателефонував власник території, на якій розміщені елементи телекомунікаційної інфраструктури. Він повідомив, що сталася пожежа антен. Також було пошкоджено генератор. На місце прибули пожежники. Їм вдалося загасити вогонь.

За попередніми висновками служб, могло йтися про підпал розподільчого щита. Другий сценарій, який необхідно враховувати, - коротке замикання в електричній системі.

Наземна база у Волі Кробовській разом із подібною базою поблизу Каунаса в Литві забезпечує доступ до інтернету для значної частини Центральної та Східної Європи.

На думку міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, багато що вказує на те, що ця пожежа була навмисною спробою порушити роботу станції.

Оператором цієї станції є компанія Exatel - державний телекомунікаційний оператор, який є одним із елементів забезпечення безпеки інтернету, постачаючи інтернет, зокрема, й для України

- сказав Гавковський.

Глава міністерства цифровізації пояснив, що можливе відключення таких станцій спричинило б перебої в роботі інтернету, а отже, зокрема, могло б вплинути й на роботу банкоматів.

Зеленський знову обговорив із Трампом доступ до Starlink для для ураження цілей у рф23.09.26, 12:31 • 4428 переглядiв

Ольга Розгон

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Кібератака
Кшиштоф Ґавковський
Starlink
Каунас
Литва
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Польща