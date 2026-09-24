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В Польше произошёл пожар на базе Starlink, полиция рассматривает версию поджога

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

Пожар повредил антенны и генератор на базе Starlink в Воле-Кробовской. Следователи рассматривают версии поджога и короткого замыкания.

В Польше произошёл пожар на базе Starlink, полиция рассматривает версию поджога
Базовая станция спутниковой связи Starlink в Воле-Кробовской, Мазовецкое воеводство (фото: Кшиштоф Засада)

В Польше произошёл пожар на базовой станции спутниковой связи Starlink в Воле Кробовской. По предварительным данным, причиной мог быть поджог, однако следователи также рассматривают версию короткого замыкания. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Подробности

В среду, 23 сентября, поздно вечером владелец территории, на которой размещены элементы телекоммуникационной инфраструктуры, позвонил в службу экстренной помощи. Он сообщил, что загорелись антенны. Также был повреждён генератор. На место прибыли пожарные. Им удалось потушить огонь.

По предварительным выводам служб, речь могла идти о поджоге распределительного щита. Второй сценарий, который необходимо учитывать, — короткое замыкание в электрической системе.

Наземная база в Воле Кробовской вместе с подобной базой возле Каунаса в Литве обеспечивает доступ к интернету для значительной части Центральной и Восточной Европы.

По мнению министра цифровизации Кшиштофа Гавковского, многое указывает на то, что этот пожар был преднамеренной попыткой нарушить работу станции.

Оператором этой станции является компания Exatel — государственный телекоммуникационный оператор, который является одним из элементов обеспечения безопасности интернета, поставляя интернет, в частности, и для Украины

- сказал Гавковский.

Глава министерства цифровизации объяснил, что возможное отключение таких станций вызвало бы перебои в работе интернета, а следовательно, в частности, могло бы повлиять и на работу банкоматов.

Зеленский вновь обсудил с Трампом доступ к Starlink для поражения целей в РФ23.09.26, 12:31 • 4436 просмотров

Ольга Розгон

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