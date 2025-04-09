В школе Каунаса обнаружили письмо с белым порошком неизвестного происхождения, что привело к эвакуации 300 человек. Спасатели в
защитных костюмах собрали вещество для исследования в лаборатории.
В пассажирских поездах из калининграда в москву обнаружено четыре партии военных предметов. Конфискованы камуфляжные штаны и
маскировочные сетки, предназначенные для российских военных в Украине.
Германия планирует разместить в Литве около 5000 военнослужащих, что станет историческим шагом для обороны восточного фланга НАТО,
а к 2027 году будет развернута полноценная бригада.