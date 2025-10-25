Литва закрыла границу с Беларусью: названа причина
Киев • УНН
Литва вечером 24 октября закрыла два крупнейших аэропорта и пункта пропуска на границе с Беларусью. Это произошло из-за воздушных шаров, летевших с белорусской стороны.
Литва вечером в пятницу, 24 октября, закрыла два своих крупнейших аэропорта и пункты пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщает LRT, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что соответствующему решению предшествовала остановка работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летевших со стороны Беларуси.
Службы действуют в соответствии с решениями, принятыми на заседании Национальной комиссии безопасности. На следующей неделе комиссия снова соберется, чтобы оценить, какое влияние оказывают уже принятые решения и что еще можно сделать в краткосрочной перспективе, чтобы это было болезненно как для контрабандистов, так и для режима Лукашенко, который позволяет им бесчинствовать
Указывается, что пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" будут закрыты до 12:00 субботы 25 октября.
Напомним
После того, как два российских самолета нарушили воздушное пространство Литвы в четверг, уровень безопасности страны не изменился. При этом МИД страны выразил России решительный протест по поводу инцидента.
