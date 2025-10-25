Литва закрыла границу с Беларусью: названа причина

$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 13865 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 22966 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 20988 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 25851 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 22994 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 39537 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25372 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19897 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28045 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 75176 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5.5м/с
92%
734мм
Популярные новости
Китай ответил на критику Зеленского относительно поддержки РФ в войне с Украиной24 октября, 14:52 • 9860 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 13638 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 17026 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto20:05 • 7056 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 5788 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 17026 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 39537 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 35458 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 35942 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 75176 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 13639 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17108 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29435 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 52634 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 35883 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление

Литва закрыла границу с Беларусью: названа причина

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Литва вечером 24 октября закрыла два крупнейших аэропорта и пункта пропуска на границе с Беларусью. Это произошло из-за воздушных шаров, летевших с белорусской стороны.

Литва закрыла границу с Беларусью: названа причина

Литва вечером в пятницу, 24 октября, закрыла два своих крупнейших аэропорта и пункты пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщает LRT, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что соответствующему решению предшествовала остановка работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летевших со стороны Беларуси.

Службы действуют в соответствии с решениями, принятыми на заседании Национальной комиссии безопасности. На следующей неделе комиссия снова соберется, чтобы оценить, какое влияние оказывают уже принятые решения и что еще можно сделать в краткосрочной перспективе, чтобы это было болезненно как для контрабандистов, так и для режима Лукашенко, который позволяет им бесчинствовать

- заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене

Указывается, что пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" будут закрыты до 12:00 субботы 25 октября.

Напомним

После того, как два российских самолета нарушили воздушное пространство Литвы в четверг, уровень безопасности страны не изменился. При этом МИД страны выразил России решительный протест по поводу инцидента.

Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного права23.10.25, 21:44 • 6044 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Беларусь
Каунас
Вильнюс
Литва