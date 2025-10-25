Литва закрила кордон з білоруссю: названо причину
Київ • УНН
Литва ввечері 24 жовтня закрила два найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Це сталося через повітряні кулі, що летіли з білоруського боку.
Литва ввечері у п'ятницю, 24 жовтня, закрила два свої найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Про це повідомляє LRT, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідному рішенню передувала зупинка роботи аеропортів Вільнюса та Каунаса через повітряні кулі, що летіли з боку білорусі.
Служби діють відповідно до рішень, ухвалених на засіданні Національної комісії безпеки. Наступного тижня комісія знову збереться, щоб оцінити, який вплив чинять уже ухвалені рішення і що ще можна зробити в короткостроковій перспективі, щоб це було болісно як для контрабандистів, так і для режиму лукашенка, який дозволяє їм безчинствувати
Вказується, що пункти пропуску "Шалчинінкай" та "Мядінінкай" будуть закриті до 12:00 суботи 25 жовтня.
Нагадаємо
Після того, як два російські літаки порушили повітряний простір Литви у четвер, рівень безпеки країни не змінився. При цьому МЗС країни висловило росії рішучий протест щодо інциденту.
