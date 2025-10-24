$41.760.01
Литва висловила протест рф через порушення повітряного простору російськими літаками

Київ • УНН

 1362 перегляди

Два російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви на 18 секунд, залетівши на 700 метрів поблизу Кибартаю. Рівень безпеки країни не змінився, а литовські служби та союзники НАТО відреагували належним чином.

Литва висловила протест рф через порушення повітряного простору російськими літаками

Після того, як два російські літаки порушили повітряний простір Литви у четвер, рівень безпеки країни не змінився, повідомив речник прем'єр-міністра країни Альгірдас Добровольскас, повідомляє LRT, зазначаючи, що МЗС країни висловило росії рішучий протест щодо інциденту, пише УНН.

Деталі

"Ні, він не змінився", - заявив Ігнас Добровольскас в ефірі радіо LRT у п'ятницю.

"Як союзники по НАТО, так і литовські служби відреагували належним чином, цю ситуацію не можна було вирішити жодним іншим способом", – сказав він.

Російські військові літаки Су-30 та Іл-78 залетіли на близько 700 метрів на литовську територію поблизу Кибартаю у четвер увечері та перебували там близько 18 секунд.

За даними військових, літаки, імовірно, проводили навчання з дозаправки.

"Можливо, ці літаки проводили навчання з дозаправки, (...) але чи це були насправді навчання з дозаправки, важко сказати, тому що ми знаємо, про яку країну йдеться", – сказав Добровольскас.

У відповідь на інцидент два винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Іспанії, що виконували місію повітряного патрулювання НАТО, були підняті в повітря та вилетіли до місця порушення.

Інцидент засудили президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Інга Ругінене, назвавши порушення грубим порушенням, а росію - діючою як терористична держава, яка нехтує міжнародним правом та безпекою сусідніх країн.

Міністерство закордонних справ (МЗС) висловило росії рішучий протест щодо інциденту, а партнери по НАТО та Європейському Союзу, а також Північноатлантична рада були поінформовані про це дипломатичними каналами.

"Литва завжди виступає за суворіші санкції проти росії", - заявив речник прем'єр-міністра.

Керівник Національного центру управління кризами країни Вілмантас Віткаускас повідомив, що очікуються висновки служб щодо інциденту.

"Зараз зарано робити оцінку без отримання оцінки від наших служб та Повітряних сил, але важливо зазначити, що реакція наших союзників, наших систем протиповітряної оборони, була швидкою та професійною", - сказав Віткаускас радіо LRT.

Він зазначив, що порушення помітили Повітряні сили.

"Виявлення було миттєвим, проблем із виявленням немає, наші служби відреагували чудово, але найбільше питання - який був намір і які були причини", - сказав Віткаускас.

За його словами, поки що жодної реакції від росії не надійшло.

"Ми ще не отримали відповіді, важливо, що скаже російська сторона, але найважливіша інформація, яка нам зараз потрібна, - це оцінка служб", - сказав він.

За словами Віткаускаса, поки що важко сказати, чи була це спланована провокація з боку москви.

"Можливо, робити таку оцінку було б передчасно, звичайно, нам слід подивитися на цей інцидент ширше, згадаймо вересень, коли було порушено повітряний простір Естонії, і це порушення було набагато складнішим, тривалішим та більш загрозливим", - зазначив він.

Доповнення

Це одне з багатьох нещодавніх порушень повітряного простору росією в Європі, що, як пише видання, підживлює побоювання, що москва випробовує Захід у "сірій зоні" між війною та миром.

У вересні три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою, де вони перебували 12 хвилин. Литва та Латвія, на підтримку Естонії, раніше висловили протест росії щодо цих дій.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Дипломатка
Іл-78
Гітанас Науседа
Су-30
Eurofighter Typhoon
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Литва
Європа
МіГ-31
Естонія