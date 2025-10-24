$41.760.01
Литва выразила протест рф из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами

Киев • УНН

 1278 просмотра

Два российских самолета Су-30 и Ил-78 нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, залетев на 700 метров вблизи Кибартая. Уровень безопасности страны не изменился, а литовские службы и союзники НАТО отреагировали должным образом.

Литва выразила протест рф из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами

После того, как два российских самолета нарушили воздушное пространство Литвы в четверг, уровень безопасности страны не изменился, сообщил представитель премьер-министра страны Альгирдас Добровольскас, сообщает LRT, отмечая, что МИД страны выразил россии решительный протест по поводу инцидента, пишет УНН.

Детали

"Нет, он не изменился", - заявил Игнас Добровольскас в эфире радио LRT в пятницу.

"Как союзники по НАТО, так и литовские службы отреагировали должным образом, эту ситуацию нельзя было решить никаким другим способом", – сказал он.

Российские военные самолеты Су-30 и Ил-78 залетели на около 700 метров на литовскую территорию вблизи Кибартая в четверг вечером и находились там около 18 секунд.

По данным военных, самолеты, вероятно, проводили учения по дозаправке.

"Возможно, эти самолеты проводили учения по дозаправке, (...) но были ли это на самом деле учения по дозаправке, трудно сказать, потому что мы знаем, о какой стране идет речь", – сказал Добровольскас.

В ответ на инцидент два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Испании, выполнявшие миссию воздушного патрулирования НАТО, были подняты в воздух и вылетели к месту нарушения.

Инцидент осудили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене, назвав нарушение грубым нарушением, а россию - действующей как террористическое государство, которое пренебрегает международным правом и безопасностью соседних стран.

Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного права23.10.25, 21:44 • 5382 просмотра

Министерство иностранных дел (МИД) выразило россии решительный протест по поводу инцидента, а партнеры по НАТО и Европейскому Союзу, а также Североатлантический совет были проинформированы об этом по дипломатическим каналам.

"Литва всегда выступает за более строгие санкции против россии", - заявил представитель премьер-министра.

Руководитель Национального центра управления кризисами страны Вилмантас Виткаускас сообщил, что ожидаются выводы служб по инциденту.

"Сейчас рано делать оценку без получения оценки от наших служб и Воздушных сил, но важно отметить, что реакция наших союзников, наших систем противовоздушной обороны, была быстрой и профессиональной", - сказал Виткаускас радио LRT.

Он отметил, что нарушение заметили Воздушные силы.

"Обнаружение было мгновенным, проблем с обнаружением нет, наши службы отреагировали отлично, но самый большой вопрос - каково было намерение и каковы были причины", - сказал Виткаускас.

По его словам, пока никакой реакции от россии не поступило.

"Мы еще не получили ответа, важно, что скажет российская сторона, но самая важная информация, которая нам сейчас нужна, - это оценка служб", - сказал он.

По словам Виткаускаса, пока трудно сказать, была ли это спланированная провокация со стороны москвы.

"Возможно, делать такую оценку было бы преждевременно, конечно, нам следует посмотреть на этот инцидент шире, вспомним сентябрь, когда было нарушено воздушное пространство Эстонии, и это нарушение было гораздо более сложным, длительным и более угрожающим", - отметил он.

Дополнение

Это одно из многих недавних нарушений воздушного пространства россией в Европе, что, как пишет издание, подпитывает опасения, что москва испытывает Запад в "серой зоне" между войной и миром.

В сентябре три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, где они находились 12 минут. Литва и Латвия, в поддержку Эстонии, ранее выразили протест россии по поводу этих действий.

Глава Пентагона о российских МиГах-31 в небе Эстонии: вторжение рф в воздушное пространство НАТО неприемлемо24.09.25, 08:51 • 2807 просмотров

Юлия Шрамко

