Глава Пентагона о российских МиГах-31 в небе Эстонии: вторжение рф в воздушное пространство НАТО неприемлемо
Киев • УНН
Глава Пентагона Пит Хегсет осудил вторжение россии в воздушное пространство НАТО, заявив о солидарности США с Эстонией. Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября.
Глава Пентагона Пит Хегсет после инцидента с нарушением российскими МиГами-31 воздушного пространства Эстонии назвал вторжение рф в воздушное пространство НАТО неприемлемым, пишет УНН.
Важный разговор вчера с моим эстонским коллегой Ханно Певкуром. Вторжение россии в воздушное пространство НАТО неприемлемо. Министерство войны США солидарно с Эстонией и высоко оценивает быструю и решительную реакцию союзников
Напомним
19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.