Pentagon chief on Russian MiG-31s in Estonian skies: Russian invasion of NATO airspace unacceptable

September 23, 07:19 PM • 16627 views
Ukraine can win the war and regain all territories with the support of the EU and NATO - Trump
September 23, 06:09 PM • 32144 views
Trump said NATO should shoot down Russian planes in case of invasion
September 23, 05:44 PM • 27490 views
Chinese container ship repeatedly entered the port of occupied Crimea: Kyiv sent a note to Beijing
Exclusive
September 23, 01:28 PM • 26542 views
In Uman, during the celebration of Rosh Hashanah, substances resembling drugs were seized: police say the cases are isolated
Exclusive
September 23, 12:09 PM • 52356 views
Demographic Crisis in Ukraine: Estimates from the Institute of Demography and Solutions to the Problems
September 23, 11:29 AM • 27352 views
Cabinet of Ministers submitted to the Verkhovna Rada a government action program with 12 priorities: what is envisaged
September 23, 05:00 AM • 63454 views
About a hundred presidents and over 40 prime ministers will speak at the anniversary session of the UN General Assembly
September 23, 12:52 AM • 42569 views
Turkish President does not believe in a quick end to the war in Ukraine
September 22, 08:12 PM • 39406 views
Zelenskyy arrived in New York. On the agenda is participation in the UN General Assembly and dozens of meetingsVideo
September 22, 05:45 PM • 52201 views
Trump to meet with Zelensky on September 23 - White House
Popular news
Russian army storms Plavni-Prymorske-Stepnohirsk despite significant losses - DeepState
In temporarily occupied Mariupol, Russia is building a "customs office"
Lavrov arrived in New York for the 80th session of the UN General Assembly
Film actress Claudia Cardinale dies at 88
Mold in the bathroom: causes, removal methods, and prevention
Libra zodiac sign: characteristics of natural diplomats and artists
Mold in the bathroom: causes, removal methods, and prevention
Demographic Crisis in Ukraine: Estimates from the Institute of Demography and Solutions to the Problems
September 23, 12:09 PM • 52347 views
The market decides everything: cheap generic drugs are displacing expensive medications
Dollar tree in your home: secrets of Zamioculcas care and transplanting rules
UNN Lite
HBO Max announced its entry into the Ukrainian market: what are the conditions
Sweet and nutritious: top recipes for International White Chocolate Day
"I don't recognize my country right now": Angelina Jolie criticized political instability in the US
Filming of Spider-Man movie suspended due to Tom Holland's injury
Five thrilling action series: what to watch on September weekends
Pentagon chief on Russian MiG-31s in Estonian skies: Russian invasion of NATO airspace unacceptable

Kyiv • UNN

 • 648 views

Pentagon chief Pete Hegseth condemned Russia's invasion of NATO airspace, declaring US solidarity with Estonia. Three Russian MiG-31s violated Estonian airspace on September 19.

Pentagon chief on Russian MiG-31s in Estonian skies: Russian invasion of NATO airspace unacceptable

Pentagon chief Pete Hegseth, after the incident with Russian MiG-31s violating Estonian airspace, called Russia's invasion of NATO airspace unacceptable, writes UNN.

An important conversation yesterday with my Estonian counterpart Hanno Pevkur. Russia's invasion of NATO airspace is unacceptable. The US Department of War stands in solidarity with Estonia and commends the swift and decisive response of the allies.

- Hegseth wrote on X.

Recall

On September 19, three Russian MiG-31s violated Estonian airspace.

Julia Shramko

News of the World
Pete Hegseth
Hanno Pevkur
United States Department of Defense
The Pentagon
NATO
MiG-31
Estonia