Pentagon chief on Russian MiG-31s in Estonian skies: Russian invasion of NATO airspace unacceptable
Kyiv • UNN
Pentagon chief Pete Hegseth condemned Russia's invasion of NATO airspace, declaring US solidarity with Estonia. Three Russian MiG-31s violated Estonian airspace on September 19.
Pentagon chief Pete Hegseth, after the incident with Russian MiG-31s violating Estonian airspace, called Russia's invasion of NATO airspace unacceptable, writes UNN.
An important conversation yesterday with my Estonian counterpart Hanno Pevkur. Russia's invasion of NATO airspace is unacceptable. The US Department of War stands in solidarity with Estonia and commends the swift and decisive response of the allies.
Recall
On September 19, three Russian MiG-31s violated Estonian airspace.