Голова Пентагону про російські МіГи-31 у небі Естонії: вторгнення рф у повітряний простір НАТО неприйнятне

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 вересня, 19:19 • 16158 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 30917 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 26510 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 25606 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 50718 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 26994 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 63075 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42491 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 39350 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 52146 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.7м/с
81%
755мм
Популярнi новини
Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетикиVideo23 вересня, 20:05 • 12175 перегляди
армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState23 вересня, 21:12 • 7732 перегляди
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 10744 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН01:25 • 9122 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 10043 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 2804 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 4076 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 50722 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 38177 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 54643 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 21116 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 82055 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 42984 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 57857 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 109560 перегляди
Актуальне
The Guardian
Fox News
Brent
МіГ-31
SpaceX Starship

Голова Пентагону про російські МіГи-31 у небі Естонії: вторгнення рф у повітряний простір НАТО неприйнятне

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Голова Пентагону Піт Гегсет засудив вторгнення росії в повітряний простір НАТО, заявивши про солідарність США з Естонією. Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня.

Голова Пентагону про російські МіГи-31 у небі Естонії: вторгнення рф у повітряний простір НАТО неприйнятне

Голова Пентагону Піт Гегсет після інциденту з порушенням російськими МіГами-31 повітряного простору Естонії назвав вторгнення рф у повітряний простір НАТО неприйнятним, пише УНН.

Важлива розмова вчора з моїм естонським колегою Ханно Певкуром. Вторгнення росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним. Міністерство війни США солідарне з Естонією та високо оцінює швидку та рішучу реакцію союзників

- написав Гегсет у X.

Нагадаємо

19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Піт Гегсет
Ханно Певкур
Міністерство оборони США
Пентагон
НАТО
МіГ-31
Естонія