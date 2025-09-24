Голова Пентагону про російські МіГи-31 у небі Естонії: вторгнення рф у повітряний простір НАТО неприйнятне
Київ • УНН
Голова Пентагону Піт Гегсет засудив вторгнення росії в повітряний простір НАТО, заявивши про солідарність США з Естонією. Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня.
Голова Пентагону Піт Гегсет після інциденту з порушенням російськими МіГами-31 повітряного простору Естонії назвав вторгнення рф у повітряний простір НАТО неприйнятним, пише УНН.
Важлива розмова вчора з моїм естонським колегою Ханно Певкуром. Вторгнення росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним. Міністерство війни США солідарне з Естонією та високо оцінює швидку та рішучу реакцію союзників
Нагадаємо
19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.