Взяв шлюб просто на позиції: боєць бригади "Хижак" одружився через "Дію"

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Аеророзвідник бригади "Хижак" на ім'я Валерій, що виконує бойові завдання в Костянтинівці, одружився зі своєю коханою Тетяною через застосунок "Дія". Пара зареєструвала шлюб 9 січня, незважаючи на відстань та війну.

Аеророзвідник бригади "Хижак" з позивним Пегур одружився зі своєю коханою Тетяною через застосунок "Дія". Подружжя ухвалило рішення створити сім’ю, попри війну та відстань. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Боєць на ім’я Валерій виконує бойові завдання в Костянтинівці на Донеччині.

"Його кохану звати Тетяна. Через війну вона виїхала за кордон. Бачаться вони лише під час коротких відпусток, тож ухвалили рішення не відкладати життя "на після війни" — і створити сім’ю, навіть на відстані", – йдеться у дописі.

Крім того, зазначено, що пропозицію руки та серця Валерій зробив під час однієї з відпусток. Офіційно шлюб подружжя зареєструвало 9 січня через застосунок "Дія", поставивши електронні підписи.

"Кохана, хочу, щоб ми прожили довге і щасливе життя. Народили багато-багато діток. Я дуже сильно тебе кохаю", – сказав Валерій після церемонії.

У поліції додали, що під час наступної відпустки молодята планують повінчатися. 

Нагадаємо

За 11 місяців 2025 року 24 261 пара скористалася послугою "Шлюб онлайн" від Мін’юсту та Мінцифри. Цифрові ДРАЦС у Києві, Дніпрі та Львові забезпечують швидке та дистанційне укладання шлюбу, зокрема для військових через спрощену процедуру.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Шлюб
Національна поліція України
Донецька область
Дніпро (місто)
Львів
Київ