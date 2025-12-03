В Україні понад 24 тисячі пар одружилися через онлайн-сервіс за 11 місяців
Київ • УНН
За 11 місяців 2025 року 24 261 пара скористалася послугою "Шлюб онлайн" від Мін’юсту та Мінцифри. Цифрові ДРАЦС у Києві, Дніпрі та Львові забезпечують швидке та дистанційне укладання шлюбу, зокрема для військових через спрощену процедуру.
За 11 місяців 2025 року послугою Шлюб онлайн, яку Мін’юст реалізує разом із Мінцифрою, скористалася 24 261 пара. Цифровий сервіс демонструє стрімке зростання популярності та дозволяє одружитися швидко, дистанційно і без зайвих формальностей. Про це повідомляє Мін’юст, пише УНН.
Цифрові офісі ДРАЦС, які нині працюють у трьох регіонах України, забезпечують громадянам зручний та доступний спосіб укладання шлюбу онлайн
Від початку 2025 року в цих офісах було зареєстровано 24261 шлюб онлайн, зокрема:
- Київ — 18 079;
- Дніпро — 4 145;
- Львів — 2 037.
Цифрові ДРАЦС у Дніпрі та Львові відкрилися лише восени, але за короткий час уже показали високі результати.
Як працює послуга
Заявку можна подати через мобільний додаток Дія, обрати зручні та вільні дату й час і провести церемонію одруження у форматі відеоконференції з державним реєстратором.
Після підтвердження нареченими своєї згоди та підписання актового запису за допомогою Дія.Підпису, паперове свідоцтво про шлюб доставляє Укрпошта, а електронне - з'являється у застосунку Дія протягом 24 годин.
Для військових — спрощена процедура
Ідентифікація проходить через застосунок "Армія+", після чого захисники швидко переходять до послуги Шлюб онлайн у Дії.
Нагадаємо
У вересні 2024 року Україна запустила повний цикл онлайн-одруження через застосунок "Дія", включаючи подання заяви, церемонію та отримання електронного свідоцтва.
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році08.10.25, 21:01 • 54061 перегляд