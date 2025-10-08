Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році

У 2026 році розірвати шлюбний зв’язок можна буде швидко і без зайвої бюрократії, використавши застосунок "Дія". Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Розлучитися можна буде швидко й онлайн. Послуга з’явиться в Дії у 2026 році та буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей. Такі зміни ухвалив сьогодні Кабінет Міністрів - повідомила Свириденко.

Прем’єр-міністр нагадала, що раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер, за її словами, цей процес стане простішим — без черг і без зайвих поїздок.

Після подання заяви Дія автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу ви теж отримаєте в застосунку - пояснила прем’єрка.

Доповнення

У судах України за перші шість місяців 2025 року розлучились щонайменше 38 671 пара - утричі більше, ніж через РАЦСи. Майже половина всіх судових розлучень припала на Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Київську області та столицю. Найменше розлучень зафіксовано у Закарпатській та Волинській областях.