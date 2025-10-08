$41.320.03
48.170.10
ukenru
18:01 • 674 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 2604 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 3964 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
13:46 • 18617 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 33008 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 29818 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 28674 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26131 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22076 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19951 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
90%
749мм
Популярнi новини
Залужний починає формувати команду для участі у виборах президента та парламенту України - ЗМІ8 жовтня, 09:03 • 6884 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto8 жовтня, 09:38 • 21333 перегляди
Швейцарія обмежує статус захисту українцям з окремих регіонів 8 жовтня, 10:56 • 8888 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 22077 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 18545 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 18618 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 33008 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 18580 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 29818 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 22115 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 2602 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 29454 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 43895 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 46677 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 97966 перегляди
Актуальне
Financial Times
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Прем’єр-міністр нагадала, що раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер, за її словами, цей процес стане простішим — без черг і без зайвих поїздок.

Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році

У 2026 році розірвати шлюбний зв’язок можна буде швидко і без зайвої бюрократії, використавши застосунок "Дія". Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Розлучитися можна буде швидко й онлайн. Послуга з’явиться в Дії у 2026 році та буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей. Такі зміни ухвалив сьогодні Кабінет Міністрів 

- повідомила Свириденко.

Прем’єр-міністр нагадала, що раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер, за її словами, цей процес стане простішим — без черг і без зайвих поїздок.

Після подання заяви Дія автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу ви теж отримаєте в застосунку 

- пояснила прем’єрка.

Доповнення

У судах України за перші шість місяців 2025 року розлучились щонайменше 38 671 пара - утричі більше, ніж через РАЦСи. Майже половина всіх судових розлучень припала на Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Київську області та столицю. Найменше розлучень зафіксовано у Закарпатській та Волинській областях.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітикаТехнології
Київська область
Харківська область
Одеська область
Волинська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Україна