Щонайменше 38 тисяч шлюбів розірвали українці у судах від початку року: де найбільше
Київ • УНН
За перші шість місяців 2025 року в судах України розлучилася 38 671 пара, що втричі більше, ніж через РАЦСи. Дніпропетровська область лідирує за кількістю розлучень, а Закарпатська та Волинська області мають найнижчі показники.
У судах України за перші шість місяців 2025 року розлучились щонайменше 38 671 пара - утричі більше, ніж через РАЦСи. Майже половина всіх судових розлучень припала на Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Київську області та столицю. Найменше розлучень зафіксовано у Закарпатській та Волинській областях.
Про це свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.
Деталі
Щонайменше 38 671 шлюб розірвали українці у судах за пів року 2025 за даними пошуковика по судових рішеннях "Бабуся"
Як вказано, Дніпропетровська область стала абсолютним лідером за кількістю розірваних шлюбів в Україні цьогоріч.
За пів року тут розлучилось 5 188 пар - це від 13% усіх судових рішень, знайдених за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся"
Столиця, як повідомляється, утримує другу позицію: у Києві зафіксовано 3 544 рішення про розлучення (9%).
Третє місце посідає Одеська область із показником у 3 121 справу (8%).
Загалом 45% усіх розлучень зосереджено у п’яти регіонах: Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській областях та безпосередньо Києві.
На заході країни рівень розлучень традиційно невеликий.
У Закарпатській області суди розглянули 777 справ, у Волинській - 829.
Це одні з найнижчих показників в Україні, не враховуючи регіони, що постраждали від бойових дій
У РАЦСах за той самий період "було розірвано 12 691 шлюб - утричі менше, ніж у судах.
Варто зазначити, що у лідерах ті ж самі регіони, лише з невеликими змінами: перше місце посідає столиця із 1 780 розлученнями, далі іде Дніпропетровська область - 1 252, замикає трійцю Харківська область - 889.
Окрім прифронтових та частково окупованих регіонів, найменше у РАГСах розривали шлюби знову ж таки на Закарпатті - 171 випадок, у Чернівецькій - 239 та Тернопільській - 247 областях.
Доповнення
Розлучитись у РАЦСі можливо у випадку, коли в подружжя немає спільного майна або спорів щодо його поділу, а також неповнолітніх дітей.
7 тисяч кримінальних проваджень зупинили через мобілізацію08.08.25, 11:08 • 2781 перегляд