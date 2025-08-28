$41.400.03
48.270.21
ukenru
06:36 • 692 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 12090 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 48406 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 31412 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 55477 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 143756 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 85643 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 52977 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 65821 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51907 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
Щонайменше 38 тисяч шлюбів розірвали українці у судах від початку року: де найбільше

Київ • УНН

 • 44 перегляди

За перші шість місяців 2025 року в судах України розлучилася 38 671 пара, що втричі більше, ніж через РАЦСи. Дніпропетровська область лідирує за кількістю розлучень, а Закарпатська та Волинська області мають найнижчі показники.

Щонайменше 38 тисяч шлюбів розірвали українці у судах від початку року: де найбільше

У судах України за перші шість місяців 2025 року розлучились щонайменше 38 671 пара - утричі більше, ніж через РАЦСи. Майже половина всіх судових розлучень припала на Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Київську області та столицю. Найменше розлучень зафіксовано у Закарпатській та Волинській областях.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Щонайменше 38 671 шлюб розірвали українці у судах за пів року 2025 за даними пошуковика по судових рішеннях "Бабуся"

- ідеться у дописі.

Як вказано, Дніпропетровська область стала абсолютним лідером за кількістю розірваних шлюбів в Україні цьогоріч.

За пів року тут розлучилось 5 188 пар - це від 13% усіх судових рішень, знайдених за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся"

- додають аналітики.

Столиця, як повідомляється, утримує другу позицію: у Києві зафіксовано 3 544 рішення про розлучення (9%).

Третє місце посідає Одеська область із показником у 3 121 справу (8%).

Загалом 45% усіх розлучень зосереджено у п’яти регіонах: Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській областях та безпосередньо Києві.

На заході країни рівень розлучень традиційно невеликий.

У Закарпатській області суди розглянули 777 справ, у Волинській - 829.

Це одні з найнижчих показників в Україні, не враховуючи регіони, що постраждали від бойових дій

- пояснюють експерти.

У РАЦСах за той самий період "було розірвано 12 691 шлюб - утричі менше, ніж у судах.

Варто зазначити, що у лідерах ті ж самі регіони, лише з невеликими змінами: перше місце посідає столиця із 1 780 розлученнями, далі іде Дніпропетровська область - 1 252, замикає трійцю Харківська область - 889.

Окрім прифронтових та частково окупованих регіонів, найменше у РАГСах розривали шлюби знову ж таки на Закарпатті - 171 випадок, у Чернівецькій - 239 та Тернопільській - 247 областях.

Доповнення

Розлучитись у РАЦСі можливо у випадку, коли в подружжя немає спільного майна або спорів щодо його поділу, а також неповнолітніх дітей.

7 тисяч кримінальних проваджень зупинили через мобілізацію08.08.25, 11:08 • 2781 перегляд

Альона Уткіна

Суспільство
Чернівецька область
Тернопільська область
Київська область
Харківська область
Одеська область
Волинська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Україна
Київ