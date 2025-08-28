Щонайменше 38 тисяч шлюбів розірвали українці у судах від початку року: де найбільше

У судах України за перші шість місяців 2025 року розлучились щонайменше 38 671 пара - утричі більше, ніж через РАЦСи. Майже половина всіх судових розлучень припала на Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Київську області та столицю. Найменше розлучень зафіксовано у Закарпатській та Волинській областях.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Щонайменше 38 671 шлюб розірвали українці у судах за пів року 2025 за даними пошуковика по судових рішеннях "Бабуся" - ідеться у дописі.

Як вказано, Дніпропетровська область стала абсолютним лідером за кількістю розірваних шлюбів в Україні цьогоріч.

За пів року тут розлучилось 5 188 пар - це від 13% усіх судових рішень, знайдених за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся" - додають аналітики.

Столиця, як повідомляється, утримує другу позицію: у Києві зафіксовано 3 544 рішення про розлучення (9%).

Третє місце посідає Одеська область із показником у 3 121 справу (8%).

Загалом 45% усіх розлучень зосереджено у п’яти регіонах: Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській областях та безпосередньо Києві.

На заході країни рівень розлучень традиційно невеликий.

У Закарпатській області суди розглянули 777 справ, у Волинській - 829.

Це одні з найнижчих показників в Україні, не враховуючи регіони, що постраждали від бойових дій - пояснюють експерти.

У РАЦСах за той самий період "було розірвано 12 691 шлюб - утричі менше, ніж у судах.

Варто зазначити, що у лідерах ті ж самі регіони, лише з невеликими змінами: перше місце посідає столиця із 1 780 розлученнями, далі іде Дніпропетровська область - 1 252, замикає трійцю Харківська область - 889.

Окрім прифронтових та частково окупованих регіонів, найменше у РАГСах розривали шлюби знову ж таки на Закарпатті - 171 випадок, у Чернівецькій - 239 та Тернопільській - 247 областях.

Доповнення

Розлучитись у РАЦСі можливо у випадку, коли в подружжя немає спільного майна або спорів щодо його поділу, а також неповнолітніх дітей.

