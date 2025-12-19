$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 4392 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 10030 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 10574 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 18759 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 17091 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 14222 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 15963 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12841 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 21215 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11106 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Прем’єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Угорський прем'єр та "друг" путіна Орбан у Брюсселі розкритикував західний підхід до підтримки Києва, назвавши ілюзією сподівання на майбутні репарації від росії. Він також заявив, що Угорщині вдалося уникнути ризику використання заморожених російських активів.

Прем’єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за підсумками саміту в Брюсселі зробив низку неоднозначних заяв щодо війни в Україні та фінансових інструментів ЄС. Очільник угорського уряду розкритикував західний підхід до підтримки Києва, назвавши ілюзією сподівання на майбутні репарації від росії. Про це повідомляє HVG, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед журналістами, Орбан іронічно описав бачення ситуації західними лідерами, поставивши під сумнів очевидні факти російського вторгнення.

Вони (західні лідери – ред.) спокійно снідають удома, п’ють каву та думають, як морально правильно допомагати маленькій країні, на яку напали, звісно, ​​вона не така вже й маленька, і навіть незрозуміло, хто на кого напав, у будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і нам це нічого не коштує. Але зрештою вони (Україна – ред.) заплатять 

– заявив прем’єр-міністр.

Питання заморожених активів

Орбан підкреслив, що Угорщині вдалося уникнути ризику використання заморожених російських активів. Він вкотре наголосив, що конфіскація цих коштів була б рівнозначна оголошенню війни. Прем'єр також додав, що якби таке рішення ухвалили, Угорщина негайно вивела б свої валютні резерви із Західної Європи, щоб не допустити їхньої потенційної конфіскації в майбутньому.

На тлі серйозних політичних заяв Орбан не оминув нагоди покепкувати з атмосфери Брюсселя, зазначивши, що "все, що тут відбувається, погано для нас, інакше це місце було б гарним".

Орбан заявив, що репараційний кредит Україні "мертвий". Низка інших лідерів підтримали план ЄС18.12.25, 12:37 • 5498 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Європейський Союз
Брюссель
Угорщина
Україна