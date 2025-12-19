Прем’єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за підсумками саміту в Брюсселі зробив низку неоднозначних заяв щодо війни в Україні та фінансових інструментів ЄС. Очільник угорського уряду розкритикував західний підхід до підтримки Києва, назвавши ілюзією сподівання на майбутні репарації від росії. Про це повідомляє HVG, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед журналістами, Орбан іронічно описав бачення ситуації західними лідерами, поставивши під сумнів очевидні факти російського вторгнення.

Вони (західні лідери – ред.) спокійно снідають удома, п’ють каву та думають, як морально правильно допомагати маленькій країні, на яку напали, звісно, ​​вона не така вже й маленька, і навіть незрозуміло, хто на кого напав, у будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і нам це нічого не коштує. Але зрештою вони (Україна – ред.) заплатять – заявив прем’єр-міністр.

Питання заморожених активів

Орбан підкреслив, що Угорщині вдалося уникнути ризику використання заморожених російських активів. Він вкотре наголосив, що конфіскація цих коштів була б рівнозначна оголошенню війни. Прем'єр також додав, що якби таке рішення ухвалили, Угорщина негайно вивела б свої валютні резерви із Західної Європи, щоб не допустити їхньої потенційної конфіскації в майбутньому.

На тлі серйозних політичних заяв Орбан не оминув нагоди покепкувати з атмосфери Брюсселя, зазначивши, що "все, що тут відбувається, погано для нас, інакше це місце було б гарним".

