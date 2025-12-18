Орбан заявив, що репараційний кредит Україні "мертвий". Низка інших лідерів підтримали план ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що план ЄС щодо використання заморожених активів росії для фінансування України "мертвий" і похований, додавши, що недостатньо лідерів підтримали його, на тлі висловлення підтримки інших лідерів ЄС майбутнього фінансування України, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"Я думаю, що він провалився. Він мертвий. Все скінчено. Немає достатньо високого рівня підтримки", - сказав Віктор Орбан.

"Вся ця ідея - дурниця", - додав він.

Звичайно, якщо активи не обговорюються, це залишає використання бюджету ЄС для фінансування України, що угорський прем'єр також виключив, зазначає видання.

Його заява прозвучала на тлі підтримки репараційного кредиту багатьма лідерами ЄС, які прибули на саміт блоку у Брюсселі у четвер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на початку саміту був оптимістично налаштований щодо угоди про майбутнє фінансування України.

"У мене складається враження, що ми можемо знайти рішення […] Ми стоїмо перед вибором: європейський борг або російські активи для України", – сказав Мерц, додавши, що він не бачить "кращого варіанту", ніж використання активів.

З точки зору Німеччини, рішення із замороженими активами є єдиним реальним варіантом, оскільки Берлін не хоче погоджуватися на спільні запозичення ЄС, пояснює видання.

Президент Франції Еммануель Макрон на шляху до саміту наголосив на важливості співпраці у підтримці військових зусиль України.

"Найголовніше, що ми всі маємо одну ціль: допомогти Україні фінансувати свої військові зусилля та чинити опір. І разом ми досягнемо успіху", – сказав Макрон.

"Ми не повинні бути розділеними через технічні деталі. Я впевнений, що з нашим бельгійським колегою та всіма нашими колегами ми зможемо знайти правильний шлях", – додав він.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери мають зробити простий вибір.

"Або гроші сьогодні, або кров завтра", - попередив Туск журналістів на порозі Євроради.

"Я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу", - зазначив він.

Литва продовжуватиме наполягати на використанні заморожених активів для підтримки розхитаних фінансів України, сподіваючись, що питання, пов'язані з розподілом ризиків, можуть бути вирішені сьогодні чи завтра. Щодо "плану Б", запропонованого Італією та Бельгією, "просто кажучи, ми не знайдемо консенсусу", сказав президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми повинні знайти рішення сьогодні чи завтра, - додав він. - Це відповідальність Європи - і нікого іншого - забезпечити задоволення потреб України".

Водночас прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня не знає, чи зможе Бельгія коли-небудь отримати достатньо гарантій, щоб погодитися на репараційний кредит для України.

На запитання, що потрібно зробити, щоб переконати Бельгію підписати угоду про вилучення російських активів з брюссельського депозитарію Euroclear, Сіліня відповіла, що це "гарне питання". "Чи справді Бельгію можна переконати?" - подумала вона вголос.

Прем'єр Бельгії про активи рф перед самітом ЄС: за умови розподілу ризиків "стрибнемо з цієї скелі і сподіватимемося, що парашут втримає"

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф повторив, що Нідерланди підтримують використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Але він також сказав, що розуміє вагання Бельгії, назвавши її занепокоєння "законними", що сигналізує про те, наскільки важкими будуть сьогоднішні переговори.

"Я вже казав раніше, що їхня точка зору щодо розподілу ризиків є логічним запереченням. Ми дійсно повинні це розглянути", – сказав він. Схооф застеріг від просування чогось без схвалення Бельгії. "Це було б вкрай небажано, - сказав він. - Це означало б скасування рішення країни, яка безпосередньо бере участь - країни, де знаходиться Euroclear".

Щодо інших варіантів, Схооф зазначив, що спільні запозичення залишаються абсолютно неприйнятними для нідерландців.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив по дорозі на саміт, що ця зустріч Євроради є найважливішою з початку війни в Україні чотири роки тому.

Питання про використання заморожених російських активів для України все ще залишається відкритим.

"Це буде довга дискусія. Я сидітиму тут усю ніч, якщо це буде потрібно. Нам потрібно ухвалити рішення", - сказав Крістерссон.