Орбан заявил, что репарационный кредит Украине "мертв". Ряд других лидеров поддержали план ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что план ЕС по использованию замороженных активов России для финансирования Украины «мертв» и похоронен, добавив, что недостаточно лидеров поддержали его, на фоне выражения поддержки других лидеров ЕС будущего финансирования Украины, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

«Я думаю, что он провалился. Он мертв. Все кончено. Нет достаточно высокого уровня поддержки», — сказал Виктор Орбан.

«Вся эта идея — глупость», — добавил он.

Конечно, если активы не обсуждаются, это оставляет использование бюджета ЕС для финансирования Украины, что венгерский премьер также исключил, отмечает издание.

Его заявление прозвучало на фоне поддержки репарационного кредита многими лидерами ЕС, прибывшими на саммит блока в Брюсселе в четверг.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в начале саммита был оптимистично настроен относительно соглашения о будущем финансировании Украины.

«У меня складывается впечатление, что мы можем найти решение […] Мы стоим перед выбором: европейский долг или российские активы для Украины», – сказал Мерц, добавив, что он не видит «лучшего варианта», чем использование активов.

С точки зрения Германии, решение с замороженными активами является единственным реальным вариантом, поскольку Берлин не хочет соглашаться на совместные заимствования ЕС, объясняет издание.

Президент Франции Эммануэль Макрон по пути на саммит подчеркнул важность сотрудничества в поддержке военных усилий Украины.

«Самое главное, что у нас всех одна цель: помочь Украине финансировать свои военные усилия и оказывать сопротивление. И вместе мы добьемся успеха», – сказал Макрон.

«Мы не должны быть разделены из-за технических деталей. Я уверен, что с нашим бельгийским коллегой и всеми нашими коллегами мы сможем найти правильный путь», – добавил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидерам предстоит сделать простой выбор.

«Либо деньги сегодня, либо кровь завтра», — предупредил Туск журналистов на пороге Евросовета.

«Я говорю не только об Украине, я говорю о Европе», — отметил он.

Литва будет продолжать настаивать на использовании замороженных активов для поддержки расшатанных финансов Украины, надеясь, что вопросы, связанные с распределением рисков, могут быть решены сегодня или завтра. Что касается «плана Б», предложенного Италией и Бельгией, «просто говоря, мы не найдем консенсуса», сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы должны найти решение сегодня или завтра, — добавил он. — Это ответственность Европы — и никого другого — обеспечить удовлетворение потребностей Украины».

В то же время премьер-министр Латвии Эвика Силиня не знает, сможет ли Бельгия когда-либо получить достаточно гарантий, чтобы согласиться на репарационный кредит для Украины.

На вопрос, что нужно сделать, чтобы убедить Бельгию подписать соглашение об изъятии российских активов из брюссельского депозитария Euroclear, Силиня ответила, что это «хороший вопрос». «Действительно ли Бельгию можно убедить?» — подумала она вслух.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф повторил, что Нидерланды поддерживают использование замороженных российских активов для помощи Украине. Но он также сказал, что понимает колебания Бельгии, назвав ее опасения «законными», что сигнализирует о том, насколько трудными будут сегодняшние переговоры.

«Я уже говорил ранее, что их точка зрения относительно распределения рисков является логичным возражением. Мы действительно должны это рассмотреть», – сказал он. Схооф предостерег от продвижения чего-либо без одобрения Бельгии. «Это было бы крайне нежелательно, — сказал он. — Это означало бы отмену решения страны, которая непосредственно участвует — страны, где находится Euroclear».

Что касается других вариантов, Схооф отметил, что совместные заимствования остаются абсолютно неприемлемыми для нидерландцев.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил по дороге на саммит, что эта встреча Евросовета является самой важной с начала войны в Украине четыре года назад.

Вопрос об использовании замороженных российских активов для Украины все еще остается открытым.

«Это будет долгая дискуссия. Я буду сидеть здесь всю ночь, если это потребуется. Нам нужно принять решение», — сказал Кристерссон.