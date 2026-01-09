1С запретили в Украине: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 3760 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 10437 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 12385 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 12581 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 14371 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 11231 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 11580 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 7908 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 12410 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 13245 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.8м/с
79%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАСА досрочно возвращает 4 астронавтов с МКС из-за медицинских проблем9 января, 07:49 • 4502 просмотра
Атака рф на Киев: уже 25 пострадавших, повреждено посольствоPhoto9 января, 07:59 • 4884 просмотра
Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанныхVideo9 января, 08:12 • 7926 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления9 января, 09:56 • 26613 просмотра
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации13:57 • 4594 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 3146 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 54848 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 83225 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 57456 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 80074 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Львовская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 56946 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 59464 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 81222 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 99690 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 140334 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

1С запретили в Украине: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Госспецсвязи обнародовала перечень из 27 запрещенных программных продуктов компании "1С", включая "1C: Бухгалтерия" и "1C: Предприятие". Запрет действует для госорганов и критической инфраструктуры с целью защиты от киберугроз.

1С запретили в Украине: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования. В него вошли 27 наименований программного обеспечения, разработанные компанией "1С", сообщается на сайте Госспецсвязи, пишет УНН.

Детали

Среди запрещенных – программы "1C: Бухгалтерия", "1C: Предприятие", "1С: Торговля и Склад", "1С: Зарплата и Кадры", BAS ERP, "BAS Управление холдингом", "BAS Управление торговлей", "BAS Документооборот КОРП", "BAS Бухгалтерия КОРП", "UA-Бюджет'' и другие.

В Госспецсвязи напомнили, что создание такого перечня предусмотрено постановлением Кабмина №1335 от 22 октября 2025 года с целью усиления защиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры от киберугроз.

Перечень запрещенного программного обеспечения является официальным источником информации для органов государственной власти, органов местного самоуправления, военных формирований, государственных предприятий и операторов критической инфраструктуры относительно технологических решений, использование которых создает недопустимые риски для национальной безопасности. В будущем он будет обновляться и дополняться.

Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии рф

- отмечается в сообщении.

Хакеры меняют тактику: ставка делается на массовое распространение вредоносного ПО - Госспецсвязи08.01.26, 13:04 • 2682 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаТехнологии
Санкции
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Украина