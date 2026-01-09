1С запретили в Украине: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования. В него вошли 27 наименований программного обеспечения, разработанные компанией "1С", сообщается на сайте Госспецсвязи, пишет УНН.

Среди запрещенных – программы "1C: Бухгалтерия", "1C: Предприятие", "1С: Торговля и Склад", "1С: Зарплата и Кадры", BAS ERP, "BAS Управление холдингом", "BAS Управление торговлей", "BAS Документооборот КОРП", "BAS Бухгалтерия КОРП", "UA-Бюджет'' и другие.

В Госспецсвязи напомнили, что создание такого перечня предусмотрено постановлением Кабмина №1335 от 22 октября 2025 года с целью усиления защиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры от киберугроз.

Перечень запрещенного программного обеспечения является официальным источником информации для органов государственной власти, органов местного самоуправления, военных формирований, государственных предприятий и операторов критической инфраструктуры относительно технологических решений, использование которых создает недопустимые риски для национальной безопасности. В будущем он будет обновляться и дополняться.

Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии рф