Хакеры меняют тактику: ставка делается на массовое распространение вредоносного ПО - Госспецсвязи

$42.720.15
49.920.12
ukenru
11:03 • 24 просмотра
Непогода в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальшеPhotoVideo
10:13 • 3220 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
09:50 • 14263 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo
07:21 • 35916 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 29592 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 32277 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 41180 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 43301 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 32349 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 29589 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.8м/с
91%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегаловPhoto8 января, 01:52 • 28978 просмотра
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 15517 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 17283 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 15833 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 11535 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 48945 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 53807 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 56819 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 96678 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 133759 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Алексей Белошицкий
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Днепр
Запорожская область
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 11547 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 26708 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 53202 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 72565 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 114381 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Financial Times

Хакеры меняют тактику: ставка делается на массовое распространение вредоносного ПО - Госспецсвязи

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Госспецсвязи сообщает об изменении тактики хакеров в сторону массового распространения вредоносного ПО. В 2025 году зафиксировано 2058 случаев распространения ВПО и 1727 случаев фишинга.

Хакеры меняют тактику: ставка делается на массовое распространение вредоносного ПО - Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что хакеры изменили тактику в сторону более массового распространения вредоносного ПО и социальной инженерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.

Подробности

По данным команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA), наиболее распространенными методами, которые использовали вражеские хакеры в 2025 году, стали:

  • распространение ВПО - 2058 случаев;
    • фишинг - 1727 случаев (количество удвоилось по сравнению с 843 случаями в 2024 году);
      • заражение ВПО - 988 случаев;
        • компрометация учетных записей - 425 случаев.

          Специалисты CERT-UA отмечают: враг продолжает масштабировать операции, используя как автоматизированные массовые рассылки, так и целенаправленные атаки силами профессиональных группировок.

          По словам специалистов, это свидетельствует о том, что интенсивность противостояния в киберпространстве только растет.

          Напомним

          Ранее УНН сообщал, что в россии анонимная группировка хакеров взломала инфраструктуру компании "Микорд", которая занимается разработкой реестра воинского учета.

          Евгений Устименко

          ОбществоКриминал и ЧПТехнологии
          Мобилизация
          Война в Украине