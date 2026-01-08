Хакеры меняют тактику: ставка делается на массовое распространение вредоносного ПО - Госспецсвязи
Киев • УНН
Госспецсвязи сообщает об изменении тактики хакеров в сторону массового распространения вредоносного ПО. В 2025 году зафиксировано 2058 случаев распространения ВПО и 1727 случаев фишинга.
Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что хакеры изменили тактику в сторону более массового распространения вредоносного ПО и социальной инженерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.
Подробности
По данным команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA), наиболее распространенными методами, которые использовали вражеские хакеры в 2025 году, стали:
- распространение ВПО - 2058 случаев;
- фишинг - 1727 случаев (количество удвоилось по сравнению с 843 случаями в 2024 году);
- заражение ВПО - 988 случаев;
- компрометация учетных записей - 425 случаев.
Специалисты CERT-UA отмечают: враг продолжает масштабировать операции, используя как автоматизированные массовые рассылки, так и целенаправленные атаки силами профессиональных группировок.
По словам специалистов, это свидетельствует о том, что интенсивность противостояния в киберпространстве только растет.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в россии анонимная группировка хакеров взломала инфраструктуру компании "Микорд", которая занимается разработкой реестра воинского учета.