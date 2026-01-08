Хакери змінюють тактику: ставка робиться на масове поширення шкідливого ПЗ - Держспецзв’язку
Київ • УНН
Держспецзв'язку повідомляє про зміну тактики хакерів у бік масового розповсюдження шкідливого ПЗ. У 2025 році зафіксовано 2058 випадків розповсюдження ШПЗ та 1727 випадків фішингу.
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила, що хакери змінили тактику у бік більш масового розповсюдження шкідливого ПЗ та соціальної інженерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держспецзв’язку.
Деталі
За даними команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA), найпоширенішими методами, які використовували ворожі хакери у 2025 році, стали:
- розповсюдження ШПЗ - 2058 випадків;
- фішинг - 1727 випадків (кількість подвоїлася порівняно з 843 випадками у 2024 році);
- зараження ШПЗ - 988 випадків;
- компрометація облікових записів - 425 випадків.
Фахівці CERT-UA зазначають: ворог продовжує масштабувати операції, використовуючи як автоматизовані масові розсилки, так і цілеспрямовані атаки силами професійних угруповань.
За словами фахівців, це свідчить про те, що інтенсивність протистояння в кіберпросторі лише зростає.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в росії анонімне угрупування хакерів зламало інфраструктуру компанії "Мікорд", яке займається розробкою реєстру військового обліку.