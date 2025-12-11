У росії хакери атакували розробника військового реєстру: знищено 30 млн облікових записів призовників

Анонімне угрупування хакерів зламало інфраструктуру компанії "Мікорд", що розробляє реєстр військового обліку в росії. Це призвело до знищення даних та зриву розробки Реєстру на кілька місяців.

У росії анонімне угрупування хакерів зламало інфраструктуру компанії "Мікорд", що займається розробкою реєстру військового обліку. Про це повідомив правозахисний проект "Йдіть лісом", передає УНН. Деталі Хакери перебували в системі кілька місяців і здобули величезну кількість матеріалів щодо Реєстру: технічну та фінансову документацію, вихідний код. Всі документи ми передали журналістам, незабаром вийде велике розслідування. Потім документи будуть викладені у відкритий доступ - йдеться в дописі. На сайті компанії "Мікорд" хакери також залишили допис: Сервери ключового розробника реєстру військового обліку зламані. Всі дані стерті. Вихідний код і документи будуть передані журналістам і викладені у відкритий доступ. Йдіть лісом з вашим реєстром - таке повідомлення залишили хакери. Там додали: завдяки знищенню даних і всієї інфраструктури, розробка Реєстру зірвана як мінімум на кілька місяців. Всього йдеться про 30 мільйонів облікових записів. В автоматичному режимі не працюють обмеження за неявку за повісткою: заборона на виїзд за кордон, керування автомобілем, отримання кредитів. Нагадаємо Раніше УНН повідомляв, що російська державна дума дозволила учасникам війни в Україні та їхнім родинам не платити по кредитах на весь час участі у війні та 180 днів після.