У росії хакери атакували розробника військового реєстру: знищено 30 млн облікових записів призовників

Ексклюзив
13:44 • 2440 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 5960 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 11604 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 12021 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 13494 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 15268 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 31933 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21330 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
11 грудня, 07:38 • 21557 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28882 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 3910 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 12493 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 10176 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 19773 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 10889 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 2440 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 20066 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 31933 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 44196 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 45483 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Угорщина
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 10372 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 24326 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 30027 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 26044 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 34515 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Дипломатка

У росії хакери атакували розробника військового реєстру: знищено 30 млн облікових записів призовників

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Анонімне угрупування хакерів зламало інфраструктуру компанії "Мікорд", що розробляє реєстр військового обліку в росії. Це призвело до знищення даних та зриву розробки Реєстру на кілька місяців.

У росії хакери атакували розробника військового реєстру: знищено 30 млн облікових записів призовників

У росії анонімне угрупування хакерів зламало інфраструктуру компанії "Мікорд", що займається розробкою реєстру військового обліку. Про це повідомив правозахисний проект "Йдіть лісом", передає УНН.

Деталі

Хакери перебували в системі кілька місяців і здобули величезну кількість матеріалів щодо Реєстру: технічну та фінансову документацію, вихідний код.

Всі документи ми передали журналістам, незабаром вийде велике розслідування. Потім документи будуть викладені у відкритий доступ

- йдеться в дописі.

На сайті компанії "Мікорд" хакери також залишили допис:

Сервери ключового розробника реєстру військового обліку зламані. Всі дані стерті. Вихідний код і документи будуть передані журналістам і викладені у відкритий доступ. Йдіть лісом з вашим реєстром

- таке повідомлення залишили хакери.

Там додали: завдяки знищенню даних і всієї інфраструктури, розробка Реєстру зірвана як мінімум на кілька місяців. Всього йдеться про 30 мільйонів облікових записів.

В автоматичному режимі не працюють обмеження за неявку за повісткою: заборона на виїзд за кордон, керування автомобілем, отримання кредитів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російська державна дума дозволила учасникам війни в Україні та їхнім родинам не платити по кредитах на весь час участі у війні та 180 днів після.

Євген Устименко

Мобілізація
Війна в Україні
Державний кордон України
Україна